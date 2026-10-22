EE.UU. retiró visas a siete colombianos por corrupción: entre ellos, Ricardo Roa y Wadith Manzur

El Departamento de Estado de Estados Unidos retiró el visado de una serie de funcionarios y exfuncionarios colombianos en el marco de su política “anticorrupción y contra el narcotráfico en la región”. Entre los sancionados están:

Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol.

Yahir Fernando Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo.

Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo y exmiembro de la Cámara de Representantes.

Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa a la Cámara de Representantes.

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