Adjudican las obras del Tajamar y Bocas de Ceniza en Barranquilla

El ganador fue el Consorcio Tajamar Occidental, conformado por Mota Engil Latam con el 70%, AGM Desarrollo con el 20% y Mota Engil Colombia con el 10%. Su representante legal es el empresario portugués Pedro Jorge Da Costa Ferreira Teixeira.

El proyecto fue adjudicado este jueves 22 de octubre con una propuesta por más de 379 mil millones de pesos en un plazo de ejecución de 18 meses, bajo la modalidad de financiamiento de proveedor, donde el contratista pone los recursos y el Distrito pagaría el capital con intereses hasta el 2035.

Las obras buscan la reconstrucción y mantenimiento de estructuras hidráulicas del tajamar occidental para el encauzamiento del río Magdalena hacia su desembocadura.

Sin embargo, también tendrá fines turísticos: La iniciativa contempla convertir el tramo comprendido entre el Tajamar y Bocas de Ceniza en un corredor carreteable y accesible para peatones, ciclistas y vehículos eléctricos, similar al que conecta Las Flores con Puerto Mocho.

El proyecto completará circuito turístico de Barranquilla conformado por la Ventana de Campeones, Gran Malecón del Río, La Luna de Barranquilla, Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, Ventana de Campeones y las Playas de Puerto Mocho.

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¿Quien es Mota-Engil?

Mota-Engil es un grupo portugués de ingeniería, construcción e infraestructura que ha participado en contratación pública en Colombia mediante distintas sociedades y consorcios.

En Barranquilla, ya han estado vinculados a otras obras de ingeniería en canalización de arroyos. Estuvieron a cargo del arroyo de la carrera 65 y actualmente adelantan los trabajos del arroyo de la calle 85, adjudicado por 117 mil millones de pesos en 2024.