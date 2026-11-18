Para el dispositivo de seguridad del partido, hubo once reuniones de coordinación con la Conmebol, y las diferentes dependencias de la Alcaldía y Policía, incluso, hubo hasta dos reuniones con el Ministerio de la Defensa.

La seguridad contará con tres anillos de seguridad, y habrá un Puesto de Mando Unificado en el Estadio Metropolitano que se instaló en la tarde de este miércoles 18 de noviembre, y se contará con más de 300 cámaras de seguridad internas.

Aparte de la seguridad para la final, se contará con un dispositivo de seguridad de cerca de 5.000 uniformados de la Policía que mantendrán su despliegue habitual en los diferentes barrios de la ciudad, y se fortalecerá la presencia en centros comerciales, sectores turísticos, zonas residenciales y otros puntos.

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Seguridad en otros puntos de Barranquilla

La Alcaldía indicó que “sumado a esto, se realizarán labores de control en el corredor portuario y en los alrededores del aeropuerto con 300 miembros de la Segunda Brigada del Ejército, quienes custodiarán las entradas de la ciudad, adelantará patrullajes en el corredor portuario y mantendrá presencia en el aeropuerto Ernesto Cortissoz y en la Terminal de Transporte”.

Además, se tiene previsto un dispositivo especial en los hoteles de concentración de los equipos, los campos de entrenamiento, los campamentos de hinchas, rutas y cápsulas de los equipos.