Patio interno de la cancillería vuelve a llamarse ‘Patio de los Novios’

El canciller Omar Bula anunció la decisión de volver a nombrar el patio interno del Palacio de San Carlos ‘Patio de los Novios’, retirando el nombre ‘Patio Quintín Lame’, que se le había asignado durante la presidencia de Gustavo Petro.

Según indicó la misma Cancillería a través de las redes sociales, la medida hace parte de la contrarrevolución anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella frente al denominado “wokismo”.

En 2023, durante el período presidencial de Gustavo Petro, mientras el canciller era Alvaro Leyva, ese espacio del Palacio de San Carlos recibió el nombre ‘Patio Quintín Lame’, como homenaje al líder indígena Manuel Quintín Lame Chantre, quien participó en la Guerra de los Mil Días.

Ahora, en medio de lo que el Gobierno de Abelardo De La Espriella ha denominado “batalla cultural”, y bajo la administración del canciller Omar Bula, la cancillería recupera el nombre con el que el patio era conocido desde 1992.

Explicando la decisión, Bula indicó que “esta preservación de las denominaciones históricas contribuye a la protección de los valores culturales que están asociados a todos estos bienes patrimoniales”.

La Cancillería cerró su comunicación en redes sociales resaltando que “la memoria también está en los nombres, recuperarlos es una forma de honrar nuestro patrimonio y transmitir su historia a las nuevas generaciones”.