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05 oct 2026 Actualizado 22:17

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Política

Cancillería pone el ojo en 550 contratos con presuntas irregularidades firmados en el gobierno Petro

Varios de los acuerdos suscritos tendrían duplicidad de funciones.

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Siguen los hallazgos del Gobierno de Abelardo De La Espriella sobre contratos firmados durante la administración de Gustavo Petro.

La Cancillería informó que en medio de una investigación que adelanta sobre la contratación realizada durante la administración del gobierno anterior, detectaron presuntas irregularidades en más de 550 contratos firmados en 2026.

Son contratos con duplicidad de funciones, firmados durante fines de semana, y otros adjudicados con contratación directa, es decir que no hubo procesos de selección.

Contratos con valor de 0 pesos

Hay otros que llaman especial atención, y es que de un total de 227 contratos, que representan el 28,1 % de toda la contratación del año y que suman 21.137 millones de pesos, fueron suscritos un día antes de la Ley de Garantías; y otro, que tiene un valor de 0 pesos y un plazo de ejecución hasta 2028.

Por lo cual, la Cancillería aseguró que pondrán a disposición de las autoridades los casos que resulten debidamente sustentados, y que representen alguna vulneración o uso indebido de los recursos públicos de la entidad.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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