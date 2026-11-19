La Lotería del Valle realiza su sorteo todos los miércoles a las 10:30 de la noche, mismo día de la Lotería de Manizales y la Lotería del Meta. Es importante destacar que, si el día cae festivo, se moverá al siguiente día hábil.

Puede ver el resultado de esta lotería en transmisión en vivo por el YouTube Live o por Facebook Live en la cuenta oficial.

Resultados Lotería del Valle HOY 18 de noviembre 2026

Este 18 de noviembre de 2026 se juega el sorteo 4875 de la Lotería del Valle por un premio mayor de 9.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es: POR SORTEARSE

No se pierda todos los resultados de los demás premios de la Lotería del Valle aquí:

Resultados Lotería del Meta HOY 18 de noviembre 2026

La Lotería del Meta tiene su sorteo todos los miércoles a las 10:30 de la noche, mismo día de la Lotería de Manizales y la Lotería del Valle del Cauca. Es importante resaltar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil. Puede ver sus resultados en transmisión en vivo por YouTube Live o por Facebook Live en la cuenta oficial.

Este 18 de noviembre de 2026 se jugó la Lotería del Meta por un premio mayor de 1.800 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es: POR SORTEARSE

No se pierda todos los resultados de los demás premios de la Lotería del Meta aquí:

Resultados Lotería de Manizales HOY 18 de noviembre 2026

La Lotería de Manizales realiza su sorteo todos los miércoles a las 11 de la noche, mismo día de la Lotería del Meta y la Lotería del Valle del Cauca. Esta lotería y sus resultados se pueden conocer por la transmisión en vivo por el YouTube Live o por Facebook Live en la cuenta oficial.

Este 18 de noviembre de 2026 se juega el sorteo 4982 de la Lotería de Manizales por un premio mayor de 3.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es: POR SORTEARSE

No se pierda todos los resultados de los demás premios de la Lotería de Manizales aquí:

Resultados de Baloto hoy 18 de noviembre 2026

El Baloto se juega todos los lunes, miércoles y sábados a las 11:00 de la noche, y puede ver sus resultados por el Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live. Recuerde que el boleto tiene un costo de 5.700 pesos, pero si lo hace con revancha, su valor es de $9.000.

Este miércoles 18 de noviembre de 2026 se jugaron los acumulados de Baloto y Revancha. Conozca a continuación los resultados:

Baloto:

Números ganadores: POR SORTEARSE

Superbalota:

Baloto Revancha:

Números ganadores: POR SORTEARSE

Superbalota:

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