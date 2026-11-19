Este miércoles, 18 de noviembre, se llevó a cabo la edición 51 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2026, en la que varios periodistas de Caracol Radio fueron galardonados por sus investigaciones y entrevistas.

Estos son los periodistas de Caracol Radio que recibieron el Premio Simón Bolívar:

Julio Sánchez Cristo y Natalia Ibarra (mejor entrevista) por su entrevista al médico Raúl Incertis y su labor en la Franja de Gaza en medio de la guerra.

Juan Pablo Calvás (periodismo investigativo) por su investigación que destapó contratos que suman 1 billón de pesos en el escándalo de corrupción en la UNGRD.

Daniel Coronell (Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista) por su vida al servicio del periodismo.

Para esta distinción, el jurado consideró que Coronell cumplió con todos los requisitos que exigían para este año:

Ejercicio profesional de mínimo veinte años en el campo periodístico

Ética e integridad profesional

Aporte destacado al periodismo nacional

Asimismo, Juan Carlos Díaz, periodista de Caracol Radio en Cali, obtuvo un reconocimiento por su reportaje que evidenció las dificultades de la población en Buenaventura.

Premio Nacional de Periodismo Alfonso López Michelsen

De otro lado, el periodista Juan Diego Alvira, director del Noticiero del Mediodía de Caracol Radio, recibió el Premio Nacional de Periodismo Alfonso López Michelsen en la categoría de trayectoria.

Juan Diego Alvira suma 20 años de labor periodística, con un trabajo destacado en la calle, la escucha ciudadana y las historias de denuncia en radio y redes sociales.

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