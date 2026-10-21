Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias: Prepárese para evacuar y participar

Empleados de la alcaldía de Armenia cumpliendo protocolo de evacuación / Cortesía Alcaldía Armenia

Colombia se prepara para el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026, que se realizará este miércoles 21 de octubre, con la participación de 1.046 municipios de los 32 departamentos, según cifras entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) . La cifra representa el 95% del territorio nacional.

​​Esta edición incorpora una nueva metodología que contempla dos momentos complementarios, diseñados para poner a prueba las capacidades de preparación, coordinación y respuesta de diferentes actores.

A las 10:00 a. m., participarán entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, comunidades, familias y ciudadanía en general.

A las 2:00 p. m., las autoridades territoriales de gestión del riesgo realizarán un ejercicio de simulación para validar sus Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias (ETRE), con énfasis en la toma de decisiones y la articulación institucional.

Cerca del 46% de los municipios inscritos participarán en ambos ejercicios.

La participación nacional también se refleja en la vinculación de cerca de 48.000 entidades públicas y privadas, así como de más de 5.000 comunidades, que tendrán la oportunidad de poner a prueba sus medidas de autoprotección, planes, identificar sus responsabilidades y reconocer oportunidades de mejora.

El propósito es que el simulacro trascienda de la evacuación y que más allá de las cifras, permita evaluar aspectos fundamentales como la comunicación, la coordinación, el acceso a la información y la toma de decisiones ante una emergencia; pero sobre todo convertir lo aprendido en acciones concretas que fortalezcan la preparación y capacidad de respuesta.