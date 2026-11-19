El canciller de Colombia Omar Bula, aseguró, durante la visita a Bogotá del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que la cooperación entre ambos países para enfrentar el crimen transnacional organizado se desarrolla bajo una posición soberana y de beneficio mutuo.

“Quisiera subrayar el hecho de que nuestras negociaciones con los Estados Unidos se basan sobre todo en una posición soberana. Es Colombia quien decide lo que pasa en Colombia, pero obviamente se trata de una relación de beneficio mutuo”, afirmó el funcionario.

El ministro de Relaciones Exteriores también reveló que Colombia hace parte de una coalición de 19 países que busca enfrentar el crimen transnacional organizado y destacó el respaldo de Estados Unidos y de las demás naciones que integran esta alianza.

“Son 19 países que hacen parte de una coalición que enfrenta el fenómeno más dañino que tiene no solamente nuestra región, que le hace daño a los Estados Unidos, que le hace daño al mundo entero. Y ya saben a quién me refiero. Me refiero al crimen transnacional organizado”, manifestó.

El canciller sostuvo que esta batalla tomará tiempo, pero que ya comenzó, y aseguró que durante los encuentros con el secretario de Guerra se presentó la estrategia de defensa colombiana y los resultados alcanzados durante los primeros tres meses del Gobierno.

También advirtió que cualquier decisión del Ejecutivo en el marco de esta cooperación deberá cumplir los procedimientos institucionales y pasar por el Congreso de la República. “Esperamos que pase de una manera rápida, es decir, que no podemos perder tiempo contra el crimen. Y estamos seguros de que nos van a apoyar”, agregó.

Sobre las capacidades que se busca fortalecer, mencionó la inteligencia y la defensa, así como las labores para ubicar y verificar dónde se encuentran las organizaciones criminales que operan en el país.

“Estamos obviamente listos para trabajar cada día más con la ayuda de ellos en términos de inteligencia, de capacidades de defensa, de ubicación, de verificación, de dónde están todos estos grupos criminales”, concluyó.