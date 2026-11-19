El personal ocupado en la industria aumentó 1,7 % en septiembre, pero en el acumulado del año registra una caída del 1,1 %.

Boyacá

La industria de Boyacá registró un crecimiento del 4,7 % durante septiembre de 2026, en comparación con el mismo mes de 2025, mientras que el promedio nacional fue del 1,5 %. Así lo destacó Jacinto Pineda Jiménez, director de Investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), al analizar los resultados publicados por el DANE. El académico señaló que este comportamiento es positivo para la economía departamental, teniendo en cuenta que el sector industrial representa cerca del 10 % de la actividad económica de Boyacá.

“Cuando comparamos septiembre del 2026 con 2025, Boyacá, la industria, creció en el 4,7 %, mientras en el país fue del 1,5 %”, explicó. Agregó que, aunque el departamento fue superado por Bolívar, Cundinamarca y Atlántico, su resultado estuvo por encima del registrado en la mayoría de los demás departamentos. También resaltó el comportamiento del empleo industrial: “De septiembre del 2025 a septiembre del 2026, el personal ocupado creció en el 1,7 %, mientras a nivel nacional hubo una caída del 1,4 %”. Para el investigador, estos indicadores permiten concluir que septiembre fue un mes favorable para la industria boyacense.

Al revisar el acumulado entre enero y septiembre de 2026, la producción industrial de Boyacá presentó un crecimiento del 2,4 %, frente al 0,5 % registrado en el país. Las ventas también aumentaron un 2,4 %; sin embargo, el comportamiento del empleo fue menos favorable, con una reducción del 1,1 %, mientras que a nivel nacional la caída fue del 1 %. “Este es el dato, digamos, negativo de lo que está pasando en el sector industrial”, reconoció.

recordó que durante 2025 la industria del departamento registró una contracción del 3,3 %, por lo que los resultados de este año representan una recuperación frente al comportamiento del periodo anterior. “Si las perspectivas hasta finalizar el año continúan tal como está ocurriendo en este momento, vamos a tener un buen año para los boyacenses”, concluyó.