Veedurías y congresistas cuestionan ampliación de Autopistas del Café hasta septiembre de 2027

Caldas

La comunidad sigue pagando las tarifas en los peajes pertenecientes a la concesión vial Autopistas del Café, a pesar del anuncio del gobierno de Gustavo Petro en realizar un ajuste que beneficiaría a, aproximadamente, 9.000 usuarios, eso no se refleja, al igual que el desmonte de algunas casetas de peaje, tal como lo manifiesta Lina María Arango, miembro de la veeduría ciudadana de Autopistas del Café y consultora en temas de transparencia y anticorrupción.

“Como activista del colectivo No más abuso de peajes, vemos una noticia muy desafortunada porque la concesión se vencía en febrero de 2027 y hemos estado abogando que se prepare el terreno para desmontar algunos peajes en la región porque consideramos que con tres peajes es suficiente para hacer el mantenimiento de la vía y no con siete como es hoy”.

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Seguidamente, se refiere al anuncio de la ministra de Transporte Elsa Noguera quien afirmó que el concesionario se extenderá hasta septiembre de 2027, Arango, opina que genera muchas dudas, se pregunta cuáles son las obras que se le exigirá a Autopistas del Café durante 8 meses y si los peajes continuarán con las mismas tarifas, acatando que desde 2018 alcanzaron el punto de equilibrio y solo tenían que hacer mantenimiento y, a pesar de ello, mantuvieron altos precios.

“La primera alerta es por qué la concesión vial nunca ofreció esas tarifas diferenciales antes y sí 30 años después, han pasado varios meses y no se han hecho efectivas. Desde la veeduría se ha indagado por la información y desde Autopistas del Café responden con dilaciones, se tiran la pelota entre entidades; han pasado tres meses del anuncio y hoy no funciona”.

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Por su parte, el representante a la Cámara por Caldas, Santiago Osorio Marín, explica que la situación actual es por el gobierno de Abelardo De La Espriella, ya que el gobierno anterior había firmado la resolución de la tarifa diferencial, pero este emitió una nueva derogando la decisión. Además, indica que el 20 por ciento de los recursos que se recaudarán en dichos peajes, se destinarán a la ampliación de la carretera Calarcá - La Paila.

“Cada usuario que no pague su tarifa diferencial debe saber que en el gobierno pasado garantizamos a través del control político, la resolución firmada, pero fue modificada por el actual presidente de la república. Además, la ministra anunció la extensión del contrato de Autopistas del Café, lo cual es nefasto, de los 10 billones de pesos que recaudan, el 20 % será para invertir en la carretera entre Calarcá y La Paila, obviamente no estamos en contra del desarrollo de nuestros hermanos quindianos, se hace injusto que nosotros paguemos el pago multimillonario que cuesta ese corredor”.

El congresista cuenta que hoy radicarán una proposición en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes para citar un debate de control político a la ministra de Transporte, Elsa Noguera. El documento será firmado por los representantes por Risaralda y Quindío, Fernando Arias y Miguel Ángel Grisales, respectivamente y junto a ellos, María Eugenia Londoño, senadora de la república.

“Mostraremos al país cómo este gobierno llegó nuevamente a imponerle a los caldenses el pago de los peajes cuando ya habíamos levantado esta restricción. El gobierno Petro no solo promovió la tarifa diferencial, sino que también le puso ‘tatequieto’ a los señores de Autopistas del Café que iban hasta febrero de 2027 porque las vías se iban a revertir a INVÍAS”, señala el congresista Osorio.

Desde el concesionario vial, señalan que por el momento no tienen información adicional y se debe esperar a que el Ministerio de Transporte emita un reporte oficial.