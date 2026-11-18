Manizales

En las recientes jornadas ha habido un aumento sostenido de la temperatura y una disminución considerable de las lluvias en la capital de Caldas, lo que significa que inicia el periodo de transición hacia el fenómeno de ‘El niño’, previamente advertido por el IDEAM.

“Manizales al estar localizado en una zona de alta montaña en la cuenta del río Chinchiná se pueden presentar precipitaciones, pero la constante durante este mes, diciembre, enero y febrero van a persistir los días calurosos con una disminución significativa de las lluvias”, señala Diego Armando Rivera, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de la ciudad de Manizales (UGR).

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Los sensores del Sistema de Alertas Tempranas mantienen un parte de tranquilidad frente a los movimientos en masa, desde la UGR advierten que las condiciones climáticas demandan nuevas medidas de precaución, es decir, habrá lluvias aisladas, por lo que se debe evitar la quema de residuos sólidos, fogatas o cualquier intervención con fuego en zonas forestales y hacer uso responsable del agua.

Pese a que no existe un riesgo de desabastecimiento hídrico, las autoridades instan a los ciudadanos a realizar un consumo racional.

“Invitamos a los manizaleños a tener en cuenta la información oficial de la alcaldía, IDEAM, la gobernación y Corpocaldas. Cualquier tipo de novedad, informar a la línea 119 del Cuerpo Oficial de Bomberos. Estamos trabajando para afianzar un modelo de desarrollo seguro en términos de la reducción de riesgo de desastres”, finaliza Rivera.