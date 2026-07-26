Reparos desde la asamblea del Quindío sobre tarifa diferencial y concesión de Autopistas del Café

Armenia

En la asamblea departamental se tenía previsto un debate para analizar la situación de las tarifas diferenciales en los peajes del Eje Cafetero en el que quedó excluido el municipio de Circasia en el Quindío y sobre la concesión de Autopistas del Café que culmina en febrero del año 2027.

El presidente de la duma departamental, César Londoño lamentó que no hayan asistido desde autopistas para brindar las claridades sobre las obras de mantenimiento al ingreso de los municipios y el cobro que considera excesivo del peaje que compromete al departamento que es el de Circasia entre Armenia y Pereira.

Dijo que esperan establecer un nuevo debate, pero ya con el gobierno entrante con el objetivo de conocer la postura frente a estas inquietudes y replantear que el municipio de Circasia pueda ser incluido en las tarifas diferenciales por su cercanía con el peaje.

“Lastimosamente Autopistas del Café no se hizo presente, era uno de los invitados hace muchos días se había enviado la invitación, apenas hace 2 días confirmaron que no iban a asistir a la Asamblea Departamental, por lo cual se va a reprogramar nuevamente el debate, además de con el Gobierno Nacional entrante y conocer la postura de ellos de primera mano qué tienen pensado hacer con esta concesión que lleva muchísimos años, que además hemos pedido documentación y se ha verificado en muchas ocasiones que se han beneficiado bastante y hay muchas obras en el departamento del Quindío que son necesarias y no se han hecho o hacen falta", resaltó.

Alcalde de Circasia

En ese mismo sentido se refirió el alcalde del municipio de Circasia, Julián Andrés Peña quien resaltó su preocupación al quedar excluidos del beneficio y que solo hayan sido tenidos en cuenta los municipios de Filandia y Salento.

Dijo que como administración llevaron a cabo acciones como la nulidad del acto administrativo, sin embargo, considera lo más importante ocurrirá el próximo año con la concesión en cuanto si continúa el mismo proceso o queda en manos del Instituto Nacional de Vías como lo ha planteado el actual gobierno.

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“Nosotros fuimos excluidos de la tarifa diferencial del peaje Circasia a pesar de estar a 400 m de la Autopista del Café, a 5 km del peaje. Pero reitero, nosotros digamos que eh generamos unas acciones, especialmente a coadyuvando una simple nulidad de ese acto administrativo. No obstante, consideramos que lo importante va a pasar el próximo año", dijo.

Resaltó que mediante elementos jurídicos y técnicos buscarán una reducción de la tarifa, pero de manera universal y las obras en el tramo de Circasia hacia Pereira en cuanto a ciclorrutas y alumbrado público.

“Cuando el gobierno entrante decida si hace una reversión de la concesión a el Instituto Nacional de Vías o si continúa un proyecto de concesión, que entre otras cosas es lo que se ha advertido por parte de la ministra designada Elsa Noguera. En ese orden de ideas, Circasia tiene una posición clara. Nosotros buscaremos, por supuesto, con elementos técnicos, jurídicos y sociales, una reducción a la tarifa, pero de manera universal", destacó.

Recordemos que la tarifa diferencial es de 700 pesos por trayecto en el peaje Circasia de la vía entre Armenia y Pereira.