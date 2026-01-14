¿Qué alertan gremios del Quindío sobre los anuncios frente a concesión de autopistas del café?

Armenia

Gremios desde el Quindío alertan por el riesgo de sostenibilidad técnica y financiera de autopistas del café ante el anuncio del gobierno de terminar de manera anticipada la concesión de este corredor vial

Desde la Sociedad de Ingenieros del Quindío y la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío expresan su seria preocupación frente a una decisión que genera profunda incertidumbre sobre el futuro de uno de los corredores viales más estratégicos del país.

En el documento firmado por el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Quindío, Uriel Orjuela y el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia Rodrigo Estrada indica que “La terminación anticipada de esta concesión plantea serios interrogantes sobre la sostenibilidad técnica y financiera del corredor. Además, que la posible eliminación de los peajes sin un esquema claro, definido y garantizado de reemplazo pone en riesgo la adecuada conservación de la carretera y el cumplimiento de las obras aún pendientes.

En ese sentido, dice el comunicado: proponemos la realización de mesas de trabajo con los gobiernos territoriales y los gremios de la región, con el fin de analizar y discutir de manera conjunta todos los aspectos técnicos, financieros y jurídicos aquí planteados.

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con Uriel Orjuela, presidente de la sociedad de ingenieros del Quindío Uriel Orjuela que señaló “Nosotros creemos que el tema de los peajes como tal es un mecanismo válido de financiación y que, si bien es cierto, también reconocemos que quitar las casetas de peaje pues puede generar beneficios algunos unos sectores como el comercio y la gastronomía, disminuir los gastos del transporte en el corto plazo.

El grave problema de eso significa que a mediano y largo plazo tenemos el riesgo de fallas en el mantenimiento de las vías y lo que es más importante la posibilidad de construir nueva infraestructura.

Y añadió “estamos solicitando que el gobierno nacional defina de una manera contundente cómo reemplazaría ese esquema de financiación a través de qué mecanismos que nos garanticen a mediano y largo plazo la ejecución de las obras pendientes en el caso de este corredor vial y lo que es más importante la operación y mantenimiento de esta carretera que obviamente todos sabemos que estaba en la etapa de terminación de la actual concesión”