Capturan a presuntos responsables de un homicidio en la comuna San José de Manizales

Manizales

La captura por orden judicial se dio en el barrio La Avanzada, en el sector centro y en el barrio Eucaliptos de: “Juliancho” de 21 años, “Miguelito” de 20 años, y de “Daniel” de 25 años.

De acuerdo a la actividad investigativa, estos sujetos, en un presunto hecho de intolerancia, le habrían arrebatado la vida a Fabián Estiven Carvajal Ossa, de 23 años, el pasado 18 de marzo en el barrio La Avanzada de esta ciudad.

El teniente coronel Mauricio Dávila Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales (E), destacó este resultado y manifestó: “Con la captura de estas tres personas damos un resultado importante frente a un hecho que afectó la vida de un ciudadano en el barrio La Avanzada. Nuestra labor está orientada a identificar y llevar ante la justicia a quienes presuntamente participan en actividades delictivas que afectan la vida y la integridad de los ciudadanos”.

Tras las actuaciones judiciales correspondientes, los tres capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta responsabilidad en este hecho.

“La Policía Metropolitana de Manizales continuará desarrollando acciones contundentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos que atentan contra la vida y garantizar que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia, fortaleciendo así la seguridad y tranquilidad de los habitantes de Manizales.” dijo el coronel