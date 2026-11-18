Manizales

La Procuraduría General de la República absuelve de todo cargo a Omar Nova Henao, exgerente de Aguas de Manizales, con relación al proyecto PTAR Los Cámbulos. El ente de control avala su gestión y lo declara libre de responsabilidad disciplinaria por las contingencias derivadas del incumplimiento de la firma contratista Fypasa en la construcción de mencionada obra.

Omar Eliud Nova Henao, ex gerente de Aguas de Manizales se refiere sobre los cargos por los que había iniciado el proceso. “Recibimos con mucha satisfacción y respeto por las instituciones el fallo de la procuraduría era el resultado que esperábamos. Teníamos absoluta certeza de que cada decisión tomada en Aguas de Manizales se hizo, estrictamente, en el marco de la ley y bajo estándares técnicos. La procuraduría analizó a fondo las pruebas y confirmó que nuestra acción fue diligente, oportuna, transparente y ajustada al derecho.”

Al Ex gerente de Aguas de Manizales le imputaron dos cargos relacionados a un permiso obligatorio de la Aeronáutica Civil y a la supuesta omisión al no proteger los recursos del anticipo de la obra.

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“Quedó comprobado en el expediente en el Ministerio de Vivienda al viabilizar el proyecto en el 2019, que se certificó por escrito que el concepto de la Aerocivil no aplicaba, actuamos de acuerdo con la ley vigente. El otro cargo fue desvirtuado, supuestamente, no habíamos realizado acciones de cara a proteger el anticipo. La procuraduría logró corroborar que todas nuestras actuaciones desde diciembre de 2022 al mismo mes de 2023 siempre estuvieron encaminadas a notificar a la aseguradora que, efectivamente, su afianzado incumplía el contrato y, de no cambiar la ruta, íbamos a siniestrar la obra como ocurrió en 2023 y todo eso ayudó a que la aseguradora respondiera de manera oportuna con unos $ 29.000 millones”, enfatiza Omar Eliud.

Agrega que la diferencia se encuentra en un tribunal de arbitramento a la espera del fallo que indique cómo será el valor remanente, el cual se estima en 7 mil millones de pesos.

Igualmente, Ricardo Alberto Martínez García, en condición de representante legal del consorcio interventor Interpretar Manizales, es absuelto de responsabilidad disciplinaria por el mismo caso.