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El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la viceministra de Infraestructura, María Fernanda Santa Palacios, será su delegada ante el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo Aerocafé, a pesar de que la ministra de Transporte, Elsa Noguera manifestó hace un mes desde Manizales que el mandatario de los colombianos designaría a Claudia Pilar Calderón, presidente de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos.

Por su parte, Calderón expresa que continuará su liderazgo gremial en el departamento con este y otros proyectos, a pesar de o ser elegida para integrar el comité. “Hubiera sido todo un honor representar al Presidente de la República en el comité fiduciario, decisión que me enaltecía como caldense que ha defendido nuestro territorio lejos de intereses personales y políticos, tal vez este no era mi momento ni lugar”.

Agrega que su deseo es que el Aeropuerto del Café sea una realidad con una visión integral de toda la infraestructura que está en deuda con el desarrollo del departamento. Subraya que su esperanza es que el departamento obtenga desarrollo lejos de la corrupción y actos malintencionados.

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“En virtud de la presente delegación, la doctora María Fernanda Santa Palacios participará en las sesiones del Comité Fiduciario con voz y voto, y ejercerá las funciones inherentes a dicha representación, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil, el Manual Operativo y las demás disposiciones que resulten aplicables”, señala el documento emitido por el presidente De La Espriella a la Fiduprevisora.

Añade que agradece a la Fiduprevisora S.A. tomar atenta nota de la designación para efectos de la conformación e integración de dicho comité, así como adelantar las actuaciones necesarias para garantizar la convocatoria, participación y ejercicio de las funciones de la delegada en las sesiones que se programen.