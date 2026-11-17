Caldas

La Gobernación de Caldas presentó en la asamblea el proyecto que permitirá otorgar condiciones especiales de pago a propietarios y poseedores de vehículos matriculados en el departamento para ponerse al día con el impuesto vehicular. La medida contempla descuento para quienes tengan obligaciones pendientes correspondientes a las vigencias 2025 y anteriores.

“El proyecto de ordenanza solicitaba una condición especial de pago en beneficio de todos aquellos contribuyentes que se encuentran en mora. Para ello, fue aprobado en su articulado una medida que beneficia el pago de sanciones e intereses con un 80 por ciento de descuento”, indica Sandra Marcela Osorio, secretaria de Hacienda de Caldas.

Es importante tener en cuenta que el beneficio no significa la condonación del impuesto. Los contribuyentes deberán pagar el 100 % del capital adeudado para obtener la reducción de las sanciones e intereses generados por la mora. Además, para acogerse a esta condición, los contribuyentes deberán estar al día con el impuesto vehicular de la vigencia 2026.

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Asimismo, quienes tengan acuerdos de pago vigentes con la administración departamental podrán acceder a dicha condición si pagan la totalidad del capital pendiente dentro del plazo establecido.

Beneficio especial para los damnificados del terremoto

En este caso, los contribuyentes que tengan obligaciones pendientes de la presente vigencia aplicarán solo para los damnificados por el terremoto y, para acreditarlo, las personas naturales deberán presentar el certificado del Registro Único de Damnificados (RUD) expedido por la autoridad competente.

Las personas jurídicas, podrán presentar el certificado de inscripción en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) y la constancia denominada Reporte Empresa Municipio – Afectaciones por Sismo Empresarios de Caldas, expedida por la cámara de comercio correspondiente.

La Secretaria de Hacienda de Caldas invita a consultar el estado de la deuda en rentas.caldas.gov.co. Recuerda que los descuentos aplican únicamente sobre las sanciones e intereses moratorios y no en comparendos. La medida será hasta el 9 de febrero de 2027.