Autoridades sanitarias en Caldas reportan 218 casos de tuberculosis, solicitan reforzar autocuidado

Desde marzo de este año hacen el llamado por frecuentes diagnósticos de tuberculosis en la capital caldense. Foto: centrodeinformacion.manizales.gov.co

Caldas

Destacan la importancia de reconocer los síntomas y acudir a los servicios de salud para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado de la tuberculosis, ya que en Caldas se reportan 218 casos. Gloria Inés Saldarriaga, subdirectora (E) de Salud Pública de la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) resalta que la enfermedad infecciosa se transmite por el aire, cuando una persona enferma de tuberculosis pulmonar expulsa partículas infecciosas al toser, hablar o estornudar.

“Hacemos un llamado a la población caldense frente al tema y a estar atentos a cada uno de los síntomas que se presentan como una tos persistente, una baja de peso, en sitios de hacinamiento o aglomeración que hayan tenido acceso de todos, contacto directo con personas que hayan sido diagnosticados por tuberculosis. En ese caso, se debe acudir al médico, a su IPS o EPS de primer nivel a que le practiquen un chequeo”.

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La profesional indica que la enfermedad es de fácil diagnóstico, pero que se requiere, específicamente, tomar algunos medicamentos o antibióticos para que no haya una resistencia, por lo que reitera acudir al médico a tiempo. Actualmente, los casos se registran de formas pulmonar, extrapulmonar y farmacorresistente.

La funcionaria recuerda cumplir, estrictamente, el tratamiento indicado por el personal de salud, puesto que es fundamental para lograr la recuperación y prevenir la aparición de resistencia a los medicamentos.