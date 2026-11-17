Manizales

El caso fue conocido por la Personería a través de la madre de la menor, quien manifestó presuntas irregularidades durante la atención médica y señaló que, pese a la condición de salud de su hija, no habría recibido la atención que requería mientras permaneció en el servicio asistencial.

“Tras conocer la situación, la Personería brindó asesoría jurídica a la madre e inició las actuaciones correspondientes para que los hechos sean investigados por las autoridades competentes”, dijo el personero de Manizales, Juan Pablo Osorio Gallo

Entre las acciones adelantadas, la entidad puso el caso en conocimiento del Tribunal de Ética Médica, con el propósito de que se evalúe la actuación de los profesionales involucrados y se determine si existieron faltas éticas que ameriten medidas conforme a sus competencias.

Asimismo, solicitó a la Dirección Territorial de Salud de Caldas la realización de una auditoría técnico-científica de la atención brindada a la menor, con el fin de revisar los procedimientos médicos y establecer si se cumplieron los protocolos y estándares de atención correspondientes.

De igual manera, requirió a la institución prestadora de salud verificar el cumplimiento de los protocolos establecidos para la atención de niños, niñas y adolescentes.