Gran Salón BAT de Arte Popular llega a Manizales con 104 obras de artistas empíricos del país

Manizales

La diversidad cultural y natural de Colombia llega a la capital de Caldas exponiendo las distintas maneras de expresiones populares que cuentan y describen el sentir del país. La muestra del Gran Salón BAT de Arte Popular reúne 104 obras de artistas de diferentes regiones, quienes contribuyen a preservar saberes, fortalecer identidades y narrar historias de la vida cotidiana de los territorios.

“Estamos en la itinerancia nacional del Gran Salón BAT de Arte Popular Diversidad Cultural y Natural que viaja por los principales museos del país hasta mediados del próximo año. Este proyecto nace hace 22 años con el Ministerio de Cultura y trabajamos con el Ministerio de Justicia, entidades a nivel nacional y secretarías de Cultura porque es un proyecto de país. Tuvimos 1.900 obras inscritas en la convocatoria nacional y acá vemos la muestra de obras finalistas y premiadas, entonces apreciamos lo elaborado en territorio PDET y privados de la libertad, que por cierto, trabajamos hace 10 años con el INPEC, donde hacemos un concurso específico para las cárceles”, comenta Ana María Delgado, directora de la Fundación BAT Colombia.

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La directora Delgado, agrega que más de 600 presos han participado de los salones y 18 murales que se han plasmado en varias cárceles en el territorio nacional y quienes ha acogido de buena manera el proyecto. “Esto es una herramienta de socialización dentro de los programas que tiene el instituto penitenciario, es como darles una segunda oportunidad y muchos de ellos han expresado que cuando salgan de prisión se convertirán en artistas”.

De esta forma, se promueve el arte extramuros, una iniciativa que reconoce el talento de artistas empíricos privados de la libertad que buscan abrir espacios que sus obras sean conocidas y comercializadas más allá de los establecimientos penitenciarios.

“Una de las definiciones que más me gusta es que el arte popular, realmente, lo que hace es manifestar cómo la identidad del país en contra del arte académico que es lo que ocurre en países desarrollados, entonces en la charla con Eduardo Serrano, nos ejemplificaba los ‘hapenning’ del performance que se ve en los salones, pero aquí recorremos las obras del sentir nacional y sus realidades en las diferentes regiones. Algo maravilloso que trabaja el salón BAT son los municipios PDET y con las personas privadas de la libertad, perfectamente, a través de ellos se la identidad”, indica Gabriel Barreneche, presidente de la Junta del Museo de Arte de Caldas y anfitrión del salón BAT.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entidades territoriales y el apoyo del Ministerio de Cultura. La exposición estará abierta al público del 15 de octubre al 13 de noviembre en el Museo de Arte de Caldas en el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores.