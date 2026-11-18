Manizales

Recientemente, la Secretaría de Movilidad de la capital de Caldas, socializó el nuevo estudio técnico de costos del transporte público colectivo de pasajeros, que se realiza en atención a una disposición judicial que ordenó actualizar este análisis, considerando, entre otros aspectos, el incremento del salario mínimo para 2026.

“Obligó a la administración a realizar unos nuevos estudios de costos, los cuales ya se terminaron y por eso estamos sentados acá socializando los resultados que tiene desde luego un nuevo análisis de costos fijos, variables y de capital. Las conclusiones son actualizar dichos factores y un concepto de salarios y prestaciones. Recordemos que el aumento del salario mínimo del 2025 al 2026 fue el 23,7 % y su incidencia en los factores que componen la canasta de transporte arrojó que a corte del 2026 las tarifas del transporte público deberían ser diferentes”, explica Juan Felipe Álvarez, jefe de la cartera municipal.

Precios actualizados

Los valores de bus, buseta y microbús son actualmente de $ 3.000, $ 3.250 y $ 3.350, respectivamente, pero con la actualización, las tarifas deben ser $ 3.150, $ 3.400 y $ 3.500. Es decir, sería un aumento de $ 150 por tipología vehicular para lo que resta de la vigencia 2026.

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“Estas son las cosas que nos ponen los ciudadanos y, en este caso, uno que demandó la tarifa sin el sustento y sin el argumento técnico serio provocando un aumento del valor del transporte público y nosotros no queremos eso para los ciudadanos, no deseamos ese perjuicio y por eso hoy cumplimos con la medida judicial de hacer los estudios, socializarlos, pero no dependerá de la administración, quien también tendrá una charla con el gremio del transporte público colectivo de pasajeros”, indica el Secretario de Movilidad de la capital caldense.

Cabe recordar que la socialización se desarrolló porque la administración municipal hace en el último trimestre de cada año un estudio de costos que determinan las tarifas de transporte de servicio público colectivo para el año siguiente.

En diciembre de 2025 se terminaron los estudios fijos, variables y de capital que tienen incidencia para actualizar el precio, expidieron un decreto fijando los precios en 2026, pero el representante a la Cámara Santiago Osorio interpuso una acción de nulidad contra el decreto por considerar que adolecían de argumentos, la jueza admitió la demanda y un decreto transitorio para aplicar los actuales valores y obligó a la alcaldía a realizar un nuevo estudio de costos, los cuales comprenden mencionados factores.