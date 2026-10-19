Universidad Nacional de Colombia propone tratamiento para prevenir 66 mil casos de tuberculosis

Una investigación de la Universidad Nacional de Colombia permitió estudiar el desarrollo de la tuberculosis en pacientes con VIH, simulando el comportamiento de la enfermedad en el transcurso de 17 años a partir de un modelo matemático. Con esto, el estudio pudo comparar tres estrategias de prevención, concluyendo que esta es indispensable y que además de generar beneficios económicos desde una perspectiva social, podría evitar más de 66 mil casos de tuberculosis en personas con VIH en el país.

El modelo se alimentó con información científica recopilada de estudios previos y con registros nacionales sobre la atención en salud y sus costos.

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Lo anterior es importante porque, según las cifras del Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud (INS), la tuberculosis es todavía un problema de salud pública en el país. En 2025 se registraron 22.193 casos, que representan un incremento del 4.6% frente al 2024.

Además, la enfermedad representa un factor agravante importante a tener en cuenta para las personas con VIH. Aquellos que desarrollan tuberculosis activa, la etapa en la que la bacteria se multiplica, tienen riesgo de adquirir enfermedades que afectan principalmente a los pulmones. Esto implica la persistencia de síntomas cómo tos, fiebre, cansancio, pérdida de peso y en general, la disminución de su calidad de vida en un 20%, según Nicolás Currea Carillo, magíster en Epidemiología Clínica de la Universidad Nacional de Colombia.

Por lo tanto, incentivar la prevención y buscar alternativas para identificar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas es vital.

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Es importante mencionar que adicionalmente, solo el 59,62% de esa población accede al diagnóstico de tuberculosis latente, es decir, cuando ya ha paso por su etapa inicial, y solo el 42,15% recibe tratamiento preventivo.

¿Qué métodos se analizaron?

El estudió analizó diferentes estrategias para detectar y tratar la infección antes de que aparezcan los síntomas.

La primera es el así llamado “ensayo de liberación de interferón gamma” (IGRA). Se trata de una prueba de sangre que permite detectar la respuesta del sistema inmunitario frente a la bacteria que causa la tuberculosis y que podría evitar alrededor de 30.722 casos.

Se trata de una que permite detectar la respuesta del sistema inmunitario frente a la bacteria que causa la tuberculosis y que podría Otra alternativa es la tuberculina, un examen cutáneo que permite saber si el organismo ha estado en contacto con la bacteria. Esta se aplica mediante una inyección en la piel, se revisa entre 48 y 72 horas después y podría prevenir 14,187 casos.

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Finalmente, la tercera estrategia evaluada, contempla el poder suministrar tratamiento preventivo a todas las personas con VIH sin necesidad de una prueba previa. Este método alcanzaría a prevenir más de 66 mil casos de tuberculosis en personas con VIH en el país.

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Una transición progresiva hacia la prevención

El magíster en epidemiología, Nicolás Currea, comparó las tres estrategias en relación a cuánto costaría implementarlas y quién asumiría esos gastos.

Esto desde tres perspectivas, la social, “que incluye tanto los gastos médicos cómo otros que deben asumir las personas.”; la del Ministerio de Salud y Protección Social y la de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, “responsables de cubrir servicios cómo el diagnóstico, la atención de afectos adversos y las hospitalizaciones.”

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Así las cosas, el estudio concluyó que la tuberculina tiene un valor estimado de entre 27 mil y 33 mil pesos pero puede arrojar falsos negativos en personas con VIH. La prueba IGRA puede costar hasta 350 mil pesos por paciente pero presenta un mejor desempeño diagnóstico.

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La estimación del estudio es que 9 de cada 10 pruebas para detectar tuberculosis latente en el país se hacen con tuberculina y una de cada diez corresponde al diagnóstico con IGRA. Esta anterior con mayor presencia en el sector privado.

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Según Nicolás Currea, la falta de diagnóstico oportuno puede traducirse en un mayor riesgo de mortalidad y disminución significativa de la calidad de vida de pacientes que conviven con el VIH y la tuberculosis. Sin embargo, la implementación de las diferentes estrategias de prevención representa desafíos económicos y de acceso.

Las pruebas diagnósticas IGRA tienen un mejor desempeño diagnóstico y ofrecen un equilibrio entre los beneficios de la prevención y sus costos. Sin embargo, ampliar su uso representa un desafío, pues los recursos necesarios tanto para realizar las pruebas cómo el personal necesario para analizarlas, no están disponibles en todo el país.

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Con todo, el estudio concluye que se debe proceder con una transición progresiva del sistema de salud hacia la implementación de IGRA para poder alcanzar la prevención de lo que serían 66 mil casos de tuberculosis. Sin embargo, se recomienda mantener la tuberculina en las regiones sin capacidad para lo anterior, pues continúa siendo una herramienta útil para la prevención que es indispensable.