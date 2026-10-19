Abren investigación disciplinaria contra Mafe Carrascal tras polémica con una menor en la protesta

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, para establecer si incurrió en alguna falta durante las movilizaciones del pasado 14 de octubre en Bogotá, luego de que apareciera en una tarima junto a una menor de edad que pronunció consignas ante los manifestantes.

Como parte de las primeras actuaciones, el Ministerio Público ordenó notificar a la congresista sobre la apertura formal del proceso e informarle los derechos que tiene para ejercer su defensa, incluida la posibilidad de rendir versión libre. Contra esta decisión no procede ningún recurso.

La entidad también comunicó la determinación a la periodista Sofía Casas, quien presentó una queja por estos hechos, y le solicitó aportar las pruebas que tenga en su poder. De igual manera, notificará al concejal de Medellín Santiago Perdomo Montoya, quien presentó un informe sobre lo ocurrido.

El caso se remonta a las manifestaciones ciudadanas y sindicales realizadas el miércoles 14 de octubre de 2026 en Bogotá y otras ciudades del país.

Según la denuncia presentada por Perdomo Montoya ante la Comisión de Ética del Congreso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Procuraduría, Carrascal participó en las movilizaciones y subió a una tarima acompañada por una niña de aproximadamente siete años.

En videos difundidos en redes sociales y registrados por medios de comunicación se observa a la congresista acercarse al oído de la menor. Posteriormente, la niña toma el micrófono y pronuncia consignas, entre ellas una expresión vulgar dirigida contra el presidente de la República.

El denunciante también advirtió sobre la circulación de imágenes de la niña en plataformas digitales y planteó preocupaciones relacionadas con la protección de su identidad y sus derechos.

Con la apertura del expediente, la Procuraduría deberá recaudar y evaluar los elementos de prueba para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar si existe alguna responsabilidad disciplinaria por parte de la representante a la Cámara.

La apertura de la investigación no constituye una declaración de responsabilidad contra la congresista.