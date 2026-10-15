Radiografía a la salud y el plan de choque del Gobierno

En este capítulo de Hora 20, los panelistas abordaron la difícil situación que atraviesa el sistema de salud, el plan de choque del Gobierno para identificar a los pacientes con riesgo vital y la hoja de ruta para abordar los problemas estructurales del sector. Además, analizaron los grandes temas clave para mejorar la atención de los usuarios y sanear las finanzas del sistema.

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Lo que dijeron los panelistas

Juan Pablo Rueda, presidente global de Salud de Keralty, sostuvo que “la cifra de deudas en el sistema de salud es de varias decenas de billones de pesos. Reconocer esa cifra genera un valor muy importante para el sistema y es la confianza. Con ese reconocimiento, muy probablemente los actores van a volver a asumir la prestación, van a volver a invertir”.

Asimismo, señaló que hay un consenso entre los actores del sistema de salud frente a algunos ajustes de la UPC. “Creo que hay un consenso y es que la UPC debe ajustarse no sólo por la edad, sino también por las condiciones de salud que nos acompañarán por el resto de la vida. La UPC de una persona que sufre diabetes obviamente va a ser mayor que la del resto de la población”, anotó Rueda.

Jaime González, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, indicó “hay que trabajar en modelos basados en valor y lograr que el personal del sector tenga sus pagos. El tema de las atenciones de salud requiere infraestructura y personal especializado”.

Además, se refirió al tema de los fármacos. “Los medicamentos solo son una parte del problema. Hay fragmentación en el modelo de atención para los usuarios del sistema de salud. Se necesitan modelos integrales que garanticen el resultado”, indicó González.

Álvaro Molina, vocero de la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud, se refirió a la forma en que los pacientes ven la estrategia que viene implementando el Gobierno para el sector salud. “Vemos el Plan de Choque como un punto de partida que se está centrando en 1,6 millones de pacientes. Escuchamos que la ministra de Salud dijo que hay una garantía de no repetición”, advirtió Molina.

Además, indicó que debería hacerse un seguimiento técnico a la Unidad de Pago por Capitación de forma trimestral. “Debemos estabilizar primero el sistema de salud para pensar en otro modelo. Hoy cuando hablan de que van a liquidar una EPS intervenida, los usuarios y los pacientes nos angustiamos, porque no hay quien reciba en buenas condiciones a esos usuarios”, puntualizó Molina.

Andrés Forero, senador del Centro Democrático y presidente de la Comisión Séptima del Senado, sostuvo que “el plan de choque es un buen primer paso, pero no nos podemos quedar ahí. La ministra de salud ha dicho que han tenido avances en la entrega de medicamentos, pero que están retrasados todavía con el tema de los procedimientos. No se trata de que las clínicas no quieran prestar los servicios, sino que están con unas carteras enormes”.

También se refirió al cálculo de la UPC. “Estamos haciendo un proyecto de ley para que la UPC se calcule con un ente independiente, pero tiene que ir acompañado por un respaldo presupuestal”, indicó Forero.

Jorge Alberto Toro, director de la Unión de IPS de Colombia, dijo que valora positivamente el ejercicio de diagnóstico que ha hecho el Ministerio de Salud para identificar las necesidades de los pacientes en asuntos como la entrega de medicamentos y el acceso a servicios de salud. “Nosotros como red prestadora de servicios hemos dicho que estamos dispuestos a colaborar en lo que tiene que ver con atenciones represadas, pero también hemos dicho que debe hacerse un estudio rápido sobre cómo inyectarle recursos al sistema”, advirtió Toro.

Adicionalmente, comentó que “para poder lograr un modelo ideal para que los usuarios del sistema de salud puedan tener garantías de atención se debe replantear el sistema. Al problema financiero se le sumó un problema de caja”.