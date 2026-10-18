Tribunal del Magdalena anula sanción al exsecretario de Salud de Santa Marta, Henrique Toscano

Santa Marta

Mediante Sentencia del 18 de febrero de 2026 y publicada el 22 de julio de 2026 el Tribunal Administrativo del Magdalena declaró la nulidad de los actos administrativos sancionatorios proferidos por la Personería Distrital de Santa Marta dentro del proceso disciplinario con fallo de primera instancia del 29 de abril de 2022, mediante el cual se impuso sanción de suspensión por diez (10) meses a Henrique Toscano Salas, en su condición de Secretario de Salud Distrital; y el fallo de segunda instancia del 21 de septiembre de 2022, por medio del cual se confirmó dicha sanción.

En el proceso judicial se señalaba a el entonces secretario de Salud, Henrique Toscano Salas de participar en supuestas irregularidades en relación con la priorización o aplicación de vacunas Covid-19 en la Etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación.

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El tribunal del Magdalena no encontró prueba directa o indirecta suficiente, que probaran que el exsecretario de Salud de Santa Marta, Henrique Luis Toscano Salas hubiese intervenido en la elaboración de los listados de personas priorizadas, en la validación de la información cargada en las plataformas institucionales, en la autorización individual de la aplicación de las vacunas, o en la impartición de órdenes orientadas a modificar los criterios establecidos por el Gobierno Nacional.