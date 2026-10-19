SOFA 2026, el evento que reúne la magia de múltiples universos en Corferias del 8 al 12 de octubre

Colombia

SOFA 2026 sigue demostrando que no hay solo una manera de vivir una afición, por lo que del 8 al 12 de octubre reunirá la magia de diversos mundos en 23 pabellones en Corferias, Bogotá, para que sus visitantes puedan recorrer varios espacios a detalle.

En el centro de eventos encontrarán todo lo necesario para vivir una experiencia única. Según el reporte McKinsey & Company 2025, el 72% de la Generación Z prefiere destinar recursos monetarios y tiempo a eventos presenciales a adquirir bienes en físico.

Y es que SOFA para este año contará con espacios para crear, expresar, compartir y disfrutar. Una muestra de ellos es el Pabellón de Arte Urbano, que tendrá exposiciones de muralismo, el art toy y la caligrafía.

Asimismo, para los amantes de la época y fantasía medieval también habrá un espacio pensado en ellos: se hará una recreación histórica y la fantasía medieval.

También contará el Cosplay Parade, pensado para desfiles grupales, zonas de fotografía y museo de trajes. Además, habrá una Zona Retro, que revivirá referentes de las décadas de los 80 y 90.

Santiago Echeverri, director de Contenidos de SOFA, destacó que las aficiones son algo que va más allá de lo que se hace en los tiempos libres. “Son una forma de expresar nuestra identidad, de crear y de encontrarnos con otras personas que comparten nuestros intereses”.

“Esa posibilidad de conectar a través de lo que nos apasiona es parte de lo que hace que SOFA siga creciendo y encontrando nuevas maneras de sorprender a sus visitantes”, añadió.

Esta edición de SOFA abre las puertas a quienes ya han visitado el evento, pero también le da la bienvenida a quienes van por primera vez, abriendo la posibilidad de acercarse a nuevas comunidades.

“Lo particular de SOFA es que reúne en un mismo lugar comunidades que normalmente habitan espacios muy diferentes. Esa convivencia permite que alguien llegue atraído por una afición y termine acercándose a otras expresiones, personas y experiencias que quizá nunca había considerado”, señaló Tatiana Rudd, jefe de proyecto de SOFA en Corferias.

Así las cosas, SOFA se convierte en una oportunidad única para encontrar opciones diferentes y novedosas, además de descubrir nuevas aficiones o solo dejarse sorprender con los espectáculos que se tienen preparados.

Espacio único para videojuegos y juegos tradicionales

Sí, los videojuegos tienen su propio espacio en SOFA 2026 a través de Cultura Gamer y Zona Gamer, donde los asistentes podrán acercarse más a esta afición.

En Corferias también tienen cabida los juegos de mesa, ideal para aquellas personas que buscan partidas de estrategia donde puedan aplicar sus conocimientos.

La literatura está presente en SOFA

El manga, la literatura fantástica, el cine, la música, el K-pop, la ciencia, la tecnología, la programación y el coleccionismo también tienen su espacio en SOFA. A estos se suman las comunidades de creación y emprendimiento, que encuentran en este evento un espacio para compartir sus proyectos, conocimientos y propuestas con el público.