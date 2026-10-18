Sin sueldo y sin condiciones laborales dignas están miles de trabajadores de la salud en el Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, Andrés Ramírez, magistrado del Tribunal Ético de Enfermería, hizo un llamado a la sociedad en general para que no sean indiferentes con el personal del sector de la salud ante las dificultades que enfrentan por el no pago de sus salarios por la crisis financiera que vive el sector.

“La sociedad sabe que hay trabajadores de la salud contratados por OPS, salarios no muy buenos, otros empelados que les deben 2, 3 o hasta 4 meses lo que afecta su vida laboral, familiar y en general. Se habla mucho de humanización, se habla mucho de calidad, de sentido humano y de vocación de servicio, pero los trabajadores de la salud somos los que sostenemos el sistema y no hay reconocimiento”, dijo Andrés Ramírez al denunciar la compleja situación que viven los trabajadores del sector.

Precisamente el pasado 15 de octubre en el Tolima por ordenanza de la Asamblea y por Acuerdo Municipal del Concejo de Ibagué se celebró el día de los trabajadores de la salud, jornada en la que se resaltó la necesidad de mejores condiciones para los profesionales que trabajan para salvar vidas, pero que enfrentan una compleja situación por la falta de pago.

“En el Tolima se estima que más de 100 mil familias dependen de los ingresos de los trabajadores del sector de la salud, hay profesionales que trabajan en clínicas, hospitales, EPS, IPS, pero también todos los que dependen de un ingreso de empresas que trabajan con medicamentos, insumos, alimentos, transporte, medios diagnósticos entre otros, pero al final son familias que ven como la crisis complican la situación financiera”, destacó.

Por otra parte, el magistrado del Tribunal Ético de Enfermería, resaltó que hay casos en el sector salud como el de los trabajadores de la clínica Minerva que llevan más de 10 años esperando que les paguen la liquidación, situación similar a la que viven los trabajadores de la desaparecida SaludCoop y de la clínica Unitrauma.

“Son muchas las historias de clínicas y hospitales que se han cerrado porque el sistema se va colapsando y los que llevan del bulto son los trabajadores de la salud. Por otra parte, el otro riesgo que viven al enfrentar a los familiares de los pacientes que se molestan y terminan agrediéndolos”, puntualizo.

Finalmente, sostuvo que es muy difícil la situación que se vive en el sector de la salud en donde se encuentra personal que a veces no tiene ni para el transporte por la falta de pago ante la crisis que enfrentan algunas clínicas, laboratorios y hospitales por la ausencia del flujo de recursos.