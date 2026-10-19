Gobierno anuncia equipo forense y técnico para revisar contratación en Hospital de San Andrés

Sector donde se volcó la embarcación en San Andrés.

SALUD

Avanza la intervención forzosa administrativa del Hospital Departamental de San Andrés Clarence Lynd Newball Memorial tras identificar graves fallas en la atención de pacientes e incluso en el pago de nómina de los trabajadores de la Salud.

Respecto a las irregularidades contractuales, el Ministerio de Salud indicó que conformará un equipo forense y técnico para revisar todos los acuerdos pactados.

Entre los hechos que serán objeto de revisión se encuentran equipos médicos almacenados y deteriorándose, posibles nóminas paralelas y contratos que requieren una verificación detallada.

“Eso se va a investigar. Cada contrato, cada factura, cada peso. Los recursos de la salud son para atender pacientes, pagar al talento humano, comprar medicamentos y garantizar que los servicios funcionen”, afirmó la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga.

De acuerdo con los hallazgos de la Superintendencia de Salud, de los 59 servicios habilitados, 13 no eran prestados, sumado a la falta de disponibilidad permanente de especialidades médicas y a dificultades para garantizar servicios como cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología.

Adicionalmente, se identificaron pacientes en lista de espera quirúrgica con tiempos prolongados de más de un año y 3.676 estudios de radiología pendientes de lectura.