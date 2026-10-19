Pablo Repetto, autocrítico tras derrota de Santa Fe con Llaneros: “Es merecido que hayamos perdido”

Repetto fue crítico tras derrota con Llaneros: “No estuvimos a la altura y merecimos perder” // Tomado de DIMAYOR

Independiente Santa Fe cayó por la minima diferencia frente a Llaneros este sábado, en la fecha 15 de la Liga Colombiana 2026-II. Tras la derrota, el técnico uruguayo Pablo Repetto afirmó que fue un resultado acorde con el trámite del partido.

Análisis del juego de su equipo

En cuanto a su equipo, Repetto comentó que los cambios en la nómina influyeron en el juego, “para el partido tuvimos 2 o 3 bajas y eso hace que las características de los jugadores cambie, sobretodo ofensivamente”. Además, reconoció que “faltó el uno contra uno”, que en esta ocasión no fueron efectivos, lo que contribuyó a la derrota, pues esos duelos “importan sobretodo en estos partidos de ida y vuelta”, según el técnico.

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Aun refiriendose a sus dirigidos, Repetto dijo que regalaron mucho terreno, porque “tenían que tomar riesgos”, razón por la cual su equipo quedó en desventaja en la zona defensiva. “Arriesgamos en poner un delantero más, intentamos con Franco (Fagundez) y Hugo (Rodallega) en punta, con Lovera haciendo de nexo. Ibamos a quedar mano a mano atrás pero teníamos que ir a buscar el partido.”

Uno de los aspectos importantes de la derrota fue la importancia que significaban esos tres puntos, pues Santa Fe está luchando en ambas tablas, la de Liga y la de Reclasificación.

“Terminamos pagando con tres puntos claves, eran muy importantes para nosotros porque nos hubieran dejado muy bien en la tabla y también en la reclasifcicación, sabíamos que quedabamos a un punto y que pasabamos a tolima”, afirmó Repetto.

Repetto sobre Llaneros

A pesar de la derrota, el director técnico elogió a su rival y aseguró que ellos merecían la victoria: “El partido era duro en la previa y se confirmó, ellos hicieron mejor las cosasa que nostoros, fueron más finos en algunas jugadas. En el 0-0 no concretamos las acciones y creo que es merecido que hayamos perdido, porque ellos hicieron mejor las cosas que nosotros”.

Llaneros sigue en la lucha y está apenas a tres puntos de clasificar a los ocho y a cinco unidades de su más reciente rival. Repetto habló acerca del desempeño de Llaneros durante el campeonato, tildándolo como uno de los mejores locales.

“sabíamos que Llaneros de local había hecho muy buenos partidos, le ganó a Nacional, perdió sobre la hora con el América. Nosotros no estuvimos a la altura de lo que esperabamos y terminamos perdiendo”, mencionó.

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Por último, Repetto comentó sobre las “seis finales” que tienen por disputar luego de la derrota, “nos quedan seis finales, hoy nos duele este resultado pero debemos tratar de recuperarnos y debemos sumar de a tres el miércoles para encaminarnos en la clasificación a los ocho”.