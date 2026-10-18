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18 oct 2026 Actualizado 23:19

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Liga Colombiana
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Santa Fe
12'
1ª parte

🔴 EN VIVO Llaneros Vs. Santa Fe: Siga la transmisión y el minuto a minuto del partido

El conjunto del meta busca ganar en el debut de Wilmer Sandoval como DT; los bogotanos quieren acercarse a la clasificación.

Llaneros recibe a Independiente Santa Fe este domingo 18 de octubre en la fecha 15 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de la ciudad de Villavicencio a las 6:05 PM hora colombiana.

El conjunto del Meta buscará romper su mala racha de 3 derrotas consecutivas; mientras que el León quiere mantener su buen momento, registrando tres victorias al hilo en este segundo semestre del campeonato.

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Viva aquí la transmisión EN VIVO de Llaneros Vs Santa Fe

Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Llaneros Vs Santa Fe

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Tiro de esquina

Corner para Santa Fe que termina en tiro de puerta 

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