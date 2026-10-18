🔴 EN VIVO Llaneros Vs. Santa Fe: Siga la transmisión y el minuto a minuto del partido
El conjunto del meta busca ganar en el debut de Wilmer Sandoval como DT; los bogotanos quieren acercarse a la clasificación.
Llaneros recibe a Independiente Santa Fe este domingo 18 de octubre en la fecha 15 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de la ciudad de Villavicencio a las 6:05 PM hora colombiana.
El conjunto del Meta buscará romper su mala racha de 3 derrotas consecutivas; mientras que el León quiere mantener su buen momento, registrando tres victorias al hilo en este segundo semestre del campeonato.
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Viva aquí la transmisión EN VIVO de Llaneros Vs Santa Fe
Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Llaneros Vs Santa Fe
Tiro de esquina
Corner para Santa Fe que termina en tiro de puerta
Inicia el partido
Posesión para Santa Fe
Los jugadores ingresan al terreno de juego
Inician los actos protocolarios
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