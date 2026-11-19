Deportivo Pereira tiene nuevos propietarios. El artista colombiano Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, y su representante, Santiago Jaramillo Morán, llamado Dímelo Jara, asumieron el control mayoritario de la institución, luego de concretar un acuerdo con Álvaro López, quien hasta ahora era el máximo accionista del equipo.

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La noticia se conoció este miércoles 18 de noviembre, a través de un video difundido en redes sociales, en el que se observa a Jaramillo firmando los documentos correspondientes junto a López. De esta manera, el proyecto empresarial liderado por el mánager del artista da un paso importante en su llegada al fútbol profesional colombiano.

El propio Santiago Jaramillo confirmó la operación en diálogo con el periodista Mariano Olsen y entregó detalles sobre el porcentaje de participación que tendrá el nuevo grupo propietario.

“Confirmado al 100%, en este momento somos accionistas mayoritarios de Deportivo Pereira con la empresa Dímelo Jara Company. Hay un tema de acreencias que vamos a absorber nosotros y así quedar con el 100%. Es cuestión de tiempo”, manifestó.

De acuerdo con lo explicado por Jaramillo, el grupo asumirá las obligaciones económicas pendientes para avanzar hacia la adquisición total de la institución. Por ahora, la participación mayoritaria ya está en manos de los nuevos inversionistas.

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Así quedaría la nueva dirigencia del Deportivo Pereira

Con la llegada de los nuevos propietarios también se proyectan cambios en la estructura administrativa del equipo risaraldense. Santiago Jaramillo Morán asumiría la presidencia del Deportivo Pereira, mientras que Juan Carlos de la Cuesta estaría al frente de la vicepresidencia.

Este último cuenta con experiencia en el fútbol colombiano, especialmente por su paso como presidente de Atlético Nacional, institución en la que estuvo durante una de las etapas más exitosas de su historia reciente. Bajo su gestión, el equipo antioqueño consiguió importantes títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 2016.

La llegada de este grupo empresarial representa un nuevo capítulo para el Matecaña, que necesita recuperar la estabilidad institucional y financiera después de atravesar diferentes dificultades administrativas.

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Blessd y Dímelo Jara ya tienen experiencia en el fútbol

La incursión de Blessd y su representante en el Deportivo Pereira no representa su primer acercamiento al negocio del fútbol. En 2024, ambos se vincularon con el Vendsyssel FF de Dinamarca, mientras que en 2025 hicieron lo propio con el UB Conquense de España.

Además, tienen participación en El Carmen Bendito FT, equipo de fútbol sala en Colombia. De esta manera, su llegada al conjunto pereirano amplía su presencia en diferentes proyectos deportivos internacionales y nacionales.

El reto deportivo y administrativo del Pereira

Los nuevos propietarios llegan en un momento complejo para el Deportivo Pereira. Los problemas administrativos y económicos han trascendido al terreno de juego y han condicionado el rendimiento del equipo durante la temporada.

El panorama deportivo tampoco es alentador: el conjunto risaraldense terminó en el último lugar de la tabla de reclasificación y afrontará el próximo año con una importante presión en la tabla del descenso.

Por eso, uno de los principales desafíos de Blessd, Dímelo Jara y el equipo de trabajo que llegue a la institución será recuperar la estabilidad económica, atender las obligaciones pendientes, fortalecer la estructura administrativa y conformar un proyecto deportivo que le permita al Pereira volver a competir.

Se espera que en los próximos días se realice el anuncio oficial y la presentación de los nuevos accionistas, quienes tendrán la responsabilidad de encaminar el futuro del equipo risaraldense.