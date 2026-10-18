Juan Fernando Quintero tras malos resultados del Medellín: “Es momento de estar unidos todos”
El volante antioqueño envió un mensaje a los hinchas y aseguró que asumen la responsabilidad de los malos resultados recientes.
Juan Fernando Quintero continúa recuperándose de una lesión muscular, la cual lo ha tenido fuera de las canchas desde el pasado 22 de septiembre, estando próximo a completar un mes ausente.
El volante antioqueño se ha perdido seis partidos con el Poderoso, en los cuales el equipo registra un solo triunfo, un empate y cuatro derrotas. La situación no ha podido permitir que el club se consolide en el grupo de los ocho.
Pese a ello, el experimentado jugador publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, por medio del cual hace un llamado a la unión y se dirige a los aficionados, asumiendo la responsabilidad los jugadores por los malos resultados recientes.
“Hola amigos e hinchas de nuestro amado Medellín. Es un momento difícil por los últimos resultados y quizás confuso para todos. Pero también les quiero decir que estamos en la pelea y la batalla no se ha perdido, que este momento no nos haga dudar y quitar el enfoque de lo que queremos y todavía estamos a tiempo”, inicia la publicación de JuanFer.
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Y añade, haciendo un llamado a la unión: “Nos hacemos cargo de los resultados, pero también es un momento para estar unidos y es de todos. Desde nuestra hermosa hinchada directivos, cuerpo técnico y jugadores todos juntos lo sacamos adelante y, personalmente, soy el primero que apuesto por lo de nosotros y así va ser hasta que el futuro demuestre lo contrario.
“Les mando un abrazo y no nos dejemos confundir... nosotros los jugadores tenemos la responsabilidad de darles todas las alegrías a nuestra hinchada”, concluye la intervención de JuanFer.
¿Qué partidos le restan al Medellín?
Medellín suma 23 puntos y figura sexto en el campeonato. Aún le restan los enfrentamientos ante Nacional, que lo eliminó de Copa, Internacional de Bogotá, Alianza FC, Fortaleza y Águilas Doradas.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...