Atlético Nacional lideró la asistencia de la Liga colombiana: más de 32.000 espectadores por partido // Colprensa

Las hinchadas también disputaron su propio campeonato durante la fase de todos contra todos de la Liga colombiana. Atlético Nacional terminó como el equipo con mayor convocatoria en las tribunas, tras registrar 320.489 espectadores en sus diez partidos como local, para un promedio de 32.049 asistentes por encuentro.

La diferencia con el segundo equipo de la clasificación fue considerable. Millonarios ocupó esa posición con 189.029 aficionados en nueve compromisos, equivalentes a 21.003 personas por partido. Independiente Medellín completó el podio, con un promedio de 18.895 espectadores, producto de 132.265 asistentes en siete juegos en casa.

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América y Bucaramanga, entre los equipos con mayor convocatoria

América de Cali aparece en la cuarta posición, con 136.939 espectadores en nueve partidos como local y un promedio de 15.215 aficionados por encuentro. Atlético Bucaramanga ocupa el quinto lugar, con 148.000 asistentes en diez compromisos, para una media de 14.800 personas.

Deportivo Cali se ubica sexto con 131.319 espectadores en nueve presentaciones como local, equivalentes a un promedio de 14.591. Por su parte, Cúcuta Deportivo aparece séptimo, con 111.862 aficionados y una media de 11.186 en diez encuentros. Once Caldas cierra el grupo de los ocho primeros, con 95.407 asistentes en nueve partidos y un promedio de 10.601.

Santa Fe y Junior, por fuera de los primeros puestos

Otros dos equipos tradicionales del fútbol colombiano no aparecen entre los ocho primeros de la gráfica: Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla.

De acuerdo con las cifras, el conjunto capitalino registró 92.364 espectadores en sus nueve compromisos como local, para un promedio de 10.263 aficionados por partido. Junior, por su parte, tuvo una convocatoria considerablemente menor, con 25.466 asistentes y una media de apenas 2.830 personas por encuentro.

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El respaldo de las hinchadas, protagonista del semestre

Los números ratifican a Atlético Nacional como el equipo de mayor convocatoria durante el todos contra todos, con una diferencia de más de 11.000 espectadores por partido frente a Millonarios, su perseguidor más cercano.

También se destaca la presencia de los clubes tradicionales en los primeros lugares, con Independiente Medellín, América de Cali y Deportivo Cali entre los equipos que superaron los 14.000 asistentes de promedio. Así, el comportamiento de las hinchadas volvió a ser uno de los aspectos destacados del semestre en el fútbol colombiano.

La clasificación ofrece una radiografía del acompañamiento en los estadios durante la fase regular de la Liga colombiana 2026-II, una etapa que concluyó con la disputa de la fecha 19 y la definición de los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales.