Once Caldas consiguió una importante clasificación a la final de la Copa Colombia tras eliminar a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. El equipo de Manizales logró reponerse durante el compromiso y llevó la definición hasta los penales, instancia en la que el arquero Juan Parra fue determinante al detener dos cobros y convertirse en una de las grandes figuras de la noche.

Tras conseguir el tiquete a la final, el técnico Carlos Alberto ‘Panelo’ Valencia y el guardameta comparecieron ante los medios de comunicación. El entrenador destacó la personalidad de sus dirigidos y la capacidad de respuesta que tuvieron para cambiar el desarrollo del partido, mientras que Parra resaltó el trabajo colectivo que hay detrás de su actuación.

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Panelo Valencia y la reacción de Once Caldas ante Atlético Nacional

El entrenador explicó que durante el primer tiempo el equipo tuvo dificultades para controlar algunos movimientos de Atlético Nacional, especialmente por los pasillos internos y las pérdidas de balón. Sin embargo, aseguró que las modificaciones realizadas para el complemento estaban contempladas dentro de la planificación del partido y que habían sido conversadas previamente con los jugadores.

“Nosotros sabíamos que nos iba a suceder esto en el primer tiempo porque cambiamos unas formas, cambiamos unos lineamientos que veníamos trabajando. Con los cuatro cambios yo lo había hablado con ellos ayer en la última unidad de entrenamiento, que si veíamos que no nos estaba dando resultado, yo iba a cambiar”, explicó Valencia.

El técnico también destacó la manera en la que sus dirigidos afrontaron el desafío en Medellín y dejó una de las frases más llamativas de la rueda de prensa al comparar el comportamiento de su equipo con el de un campeón continental.

“Hoy Once Caldas se comportó como un campeón de América”, afirmó Panelo, quien aprovechó para felicitar a toda la institución por el trabajo que ha permitido al equipo regresar a una final.

Asimismo, explicó que las modificaciones no obedecieron únicamente a una decisión por el resultado, sino a una evaluación táctica y física que venían realizando desde los días anteriores.

“Desde el día sábado evaluamos el comportamiento de todos nuestros jugadores con la parte médica, con la parte científica, con la parte física, porque en eso nosotros no nos dejamos nada al azar, todo lo proyectamos, todo lo evaluamos y queríamos tomar una sabia decisión”, señaló.

Valencia reconoció que Atlético Nacional logró aprovechar algunos errores durante la primera mitad, pero destacó que su equipo encontró mejores conexiones y funcionamiento después del descanso.

“Estaban proyectados los cambios, pero ajustamos ciertos movimientos que ellos nos hacían y los que nosotros debíamos hacer para poder sorprenderlos. Y fue de esta forma que empatamos el partido y ganamos la serie”, agregó.

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El trabajo de Panelo Valencia desde su llegada al equipo

El entrenador también se refirió al proceso que ha desarrollado desde que asumió la dirección técnica, destacando la aceptación de sus jugadores y el compromiso que encontró dentro del grupo.

Según explicó, uno de sus principales objetivos fue darle una mejor estructura al equipo, fortalecer el orden defensivo y conseguir que Once Caldas tuviera más alternativas para atacar, sin convertirse en un conjunto predecible.

“Acá lo más importante fue la idea de juego que quisimos implementar, dando una mejor estructura, partiendo desde un orden con un sentido de ubicación en el campo de juego, tanto para defender como para atacar”, manifestó.

Además, resaltó que el respaldo de los directivos, los futbolistas y la hinchada ha sido fundamental para recuperar la confianza y conseguir los resultados que hoy tienen al equipo disputando una final.

“El equipo volvió a dar credibilidad y ese jugador número 12 nosotros mismos lo inculcamos y eso lo llevamos a transmitir a nuestra hinchada para que el equipo sintiera ese apoyo que era lo que nosotros debíamos recuperar”, expresó.

Pese a la clasificación, Panelo fue claro en que todavía quedan objetivos por cumplir y que el equipo debe mantener los pies sobre la tierra. El entrenador quiere seguir compitiendo en la Liga colombiana y posteriormente concentrarse en la final de la Copa Colombia.

“El equipo todavía no tiene techo, todavía no tiene techo porque tenemos que corregir y seguir construyendo, porque los retos que se vienen son mucho más difíciles, mucho más importantes”, puntualizó.

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Juan Parra reveló cómo estudió los penales de Atlético Nacional

Por su parte, el arquero Joan Parra fue uno de los grandes protagonistas de la clasificación. El guardameta detuvo dos cobros en la tanda de penales y explicó que su actuación fue resultado del trabajo de análisis que realiza el cuerpo técnico junto con los jugadores.

El portero destacó especialmente la labor del entrenador de arqueros, Johnny Yépez, y del grupo de analistas, quienes estudian habitualmente a los posibles cobradores de los equipos rivales.

“No solo es el profe Johnny, nosotros tenemos un staff de analistas también que visualizan y analizan mucho a los rivales. No solo si nos íbamos a penales o no, nosotros siempre vemos todos los pateadores porque en un partido nos puede tocar cualquiera”, explicó Parra.

Sobre los cobros que logró detener, el guardameta contó que combinó el análisis de los videos con su intuición para anticipar las decisiones de los futbolistas de Atlético Nacional.

“Uno trata de aguantarlo, pero al que más vi nervioso fue Nicolás, porque ya había visto penales de él y él siempre hace una paradinha en la mitad. Cuando veo que sigue derecho, yo dije: ‘No, un zurdo siempre patea cruzado’. Entonces, más que todo por eso”, relató.

También se refirió al cobro de Campuzano, del que aseguró que ya tenía referencias por ejecuciones anteriores. En el caso de Edwin Cardona, recordó que se habían enfrentado previamente y que tenía información sobre sus tendencias a la hora de cobrar.

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La ilusión de Once Caldas de volver a ser campeón

Parra también habló de lo que significa regresar a una final con Once Caldas y de la ilusión que tiene el grupo de conseguir el título. El arquero reconoció que llegar a esta instancia era uno de sus sueños desde que se incorporó a la institución.

“Esto ya lo había soñado desde que llegué acá. Llegar a una final y espero terminar de cumplir el sueño. Creo que en estas instancias es donde el equipo me necesita. Gracias al Señor hoy pude estar”, manifestó.

El guardameta también destacó la evolución defensiva del equipo y el trabajo realizado desde la llegada de Panelo Valencia y su cuerpo técnico, resaltando la cantidad de partidos en los que han conseguido mantener el arco en cero.

“Creo que el equipo ha mejorado demasiado. Después de 11 fechas nos marcan dos goles. Llevamos demasiados arcos en cero desde que llegó el profe. Entonces creo que ahí se ve la evolución”, comentó.

Finalmente, el arquero dedicó la clasificación a la hinchada de Manizales y destacó la unión que existe dentro del plantel. Once Caldas ahora tendrá la oportunidad de luchar por un nuevo título en la Copa Colombia, una ilusión que comparten jugadores, cuerpo técnico, directivos y aficionados.