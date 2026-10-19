“El partido en Barranquilla es prioridad”: David González sobre la rotación en América

En su visita al Atlético Bucaramanga, en la fecha 15 de la Liga Colombiana, el América de Cali empató a uno con un hombre más desde el minuto 26′. Con este resultado el ‘Escarlata’ pierde la posibilidad de despegarse de su principal perseguidor, Atlético Nacional, que está a tan solo dos puntos y con dos partidos menos.

David González, técnico del América, elogió a su rival y afirmó que su equipo debe corregir detalles para sellar su entrada a los ocho. “Bucaramanga es un equipo que, además de ser buen equipo y tener muy buenos jugadores, compite. Lo hacen de una manera que si uno no iguala la manera de competir, pierdes”.

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Además, el técnico recordó partidos anteriores en los que el rival ganó con un hombré demás y criticó a su equipo, ya que es algo que hubiera pudido ocurrir en este juego. “Le ganó al Medellín con 10 (jugadores), al junior también y a nosotros pudo habernos ganado. Es algo que tenemos que revisar un poco, hoy no fue nuestra mejor versión y tenemos que mirar que tipo de soluciones necesitamos para lo que falta de aqui en adelante y conseguir la clasificacion”.

Manejo de cargas

América de Cali, como varios equipos del FPC, tiene una seguidilla de partidos que lo obliga a rotar jugadores. La ‘Mechita’, que jugó el 18 de octubre, también jugará el 21, 24 y 29 del mismo mes, razón por la cuál debe dosificar cargas.

Uno de los duelos es en Copa Colombia frente al Barranquilla, juego que dijo, priorizaría ante los partidos de liga: “Lo asumiremos con los jugadores que mejor estén teniendo en cuenta los estados de forma, de recuperación y minutos. Seguramente contra Cucuta se pueda dar un poco de aire y de minutos a algunos, el partido en barranquilla es prioridad”.

Aparte de la importancia que tiene la Copa, el técnico aseguró que no deben mirar por encima del hombro a su rival, un equipo de la segunda división, “Es un partido importantísimo sobretodo con los antecedentes que tiene nuestro rival de eliminar a equipos de primera e históricos. Nosotros el compromiso lo asumimos con el eslogan de siempre, ese es el partido más imporatnte del semestre”.

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Dicho partido será el miércoles 21 a las 7:30 p.m. en casa del Barranquilla. Por temas de calendario el duelo por los cuartos de final será a partido único.