Juan Ríos: “Les recuerdo que solo habrá un campeón y los demás van a seguir sufriendo”

Junior empató 0-0 contra el Deportivo Cali en condición de visitante y practicamente resignó cualquier chance, por mínima que fuera, de clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga. Matemáticamente el equipo aún cuenta con chances; no obstante, difícilmente podrá defender su bicampeonato.

Al final del partido, el volante caldense Juan David Ríos ofreció disculpas a la afición y directiva del equipo. De igual manera, envió un mensaje a los que, según él, se burlan del equipo, recordándoles que al final del año “solo habrá un campeón”.

Tras el empate, Ríos comentó: “Muy apenado, pidiendo disculpas de parte de todos mis compañeros a toda la gente de Barranquilla, a todos los hinchas de Junior, a las directivas, a todos los que luchan y siempre van y nos apoyan, estamos muy dolidos en lo personal por eso, porque tenemos y teníamos equipo con qué clasificar, ahora terminar con mucho honor”.

Y aprovechó para recordarle a los hinchas de otros equipo: “También recordar que somos bicampeones, hace dos meses estábamos alzando la Copa, tenemos el parche dorado. No se puede vivir de recuerdo, pero sí recordarle a todo el mundo. Ahora solo va a ser un campeón, de todos los que en este momento hay burlas sobre nosotros, de todo el país donde nos molestan, pero como dicen ‘al árbol que más fruto da es el que más le tiran’, saben que juegan contra el bicampeón, se llenan los estadios todos mirándonos cuando venimos”.

“También recordar eso, solo va a ser un campeón, el resto van a seguir sufriendo y nosotros, bicampeones, esperamos terminar con la frente en alto. Vamos a terminar lo mejor posible y ya afrontar el otro año con toda”, concluyó al respecto.