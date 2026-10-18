Reclasificación 2026: Cupos a torneos Conmebol tras victorias de Millonarios y Once Caldas

Avanza el desarrollo de la fecha 15 de la Liga colombiana, la cual es clave para ir depurando algunos equipos que dejarán de hacer cuentas buscando la clasificación a los cuadrangulares. Más allá de lo apasionante que está la lucha por conocer los ocho equipos que pelearán por el título de fin de año, la tabla de la reclasificación también cobra relevancia.

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Vale la pena mencionar que esta tabla anual acumula los puntos de todos los partidos jugados por los equipos en la liga doméstica. Asimismo, mediante esta clasificación se otorgan los cupos a las competiciones internacionales en 2027.

¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. En caso de que Junior volviera a ser campeón de esta Liga, la Reclasificación entregará un cupo más al máximo certamen de clubes del continente.

¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Por su parte, los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.

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Así va la tabla de la Reclasificación

Atlético Nacional es líder absoluto de esta tabla, sacando una diferencia de 20 puntos con respecto a su más inmediato perseguidor, América de Cali. El conjunto Verdolaga tiene asegurada prácticamente su presencia en torneo internacional el próximo año.

Pos. Equipo Puntos Torneo 1. Atlético Nacional 81 Copa Libertadores 2. América de Cali 61 Copa Libertadores 3. Independiente Santa Fe 57 Copa Sudamericana 4. Deportes Tolima 57 Copa Sudamericana 5. Junior 55 Copa Libertadores* 6. Once Caldas 53 Copa Sudamericana 7. Deportivo Cali 52 // 8. Millonarios 51 // 9. Independiente Medellín 49 // 10. Atlético Bucaramanga 47 //

***Junior no cuenta en la tabla, debido a que ya tiene lugar asegurado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.