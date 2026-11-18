Tras conseguir su clasificación a la final, los dos equipos conocieron el orden de la localía para la serie, que tendrá su primer encuentro en el estadio Pascual Guerrero de Cali y cerrará en el Palogrande de Manizales, donde se definiría el campeón.

La condición de localía se estableció a partir de la tabla de reclasificación del primer semestre, criterio utilizado por la Dimayor para determinar el orden de los partidos cuando los finalistas pertenecen a la misma división. Aunque ambos equipos terminaron igualados en puntos, Once Caldas ocupó una posición por encima del América gracias a su diferencia de gol, por lo que tendrá la ventaja de cerrar la serie ante su público.

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En cuanto a las fechas, la programación tentativa contempla que el partido de ida se dispute el sábado 19 de diciembre, mientras que el compromiso de vuelta se jugaría el martes 22 de diciembre. Sin embargo, estos días todavía están sujetos a confirmación oficial por parte de la Dimayor.

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La programación podría presentar modificaciones dependiendo del desarrollo de la Liga, competencia en la que ambos clubes también consiguieron avanzar a las instancias definitivas. Por esta razón, el calendario de los cuadrangulares y las finales del campeonato colombiano podría influir en las fechas definitivas de la Copa.

De esta manera, Once Caldas y América de Cali se preparan para disputar una nueva final del certamen, con el equipo vallecaucano buscando hacerse fuerte en Cali y el conjunto de Manizales con la posibilidad de celebrar el título en el estadio Palogrande, ante su afición.