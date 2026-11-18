Deportivo Pasto anunció una importante reestructuración de su plantilla profesional de cara a la temporada 2027. A través de un comunicado oficial, el club confirmó la finalización de los contratos de 22 futbolistas, quienes no continuarán vinculados a la institución para el próximo año.

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Entre los jugadores que terminan su etapa con el conjunto nariñense aparecen nombres como Nicolás Gil, Franco Leys, Matías Pisano, Andrés Ibargüen, Fainer Torijano, Harrinson Mancilla y Enrique Serje, entre otros.

La lista de futbolistas que no seguirán en el equipo también está integrada por Diego Gabriel Chávez, Derik Osede, David Guerrero, Mayer Gil, Santiago Jiménez, Jorge Obregón, Joyce Ossa, Giovanny Banguera, Juan Mateo Garavito, Yeison Tolosa, Julián Quiñones, Joider Micolta, John Deivid Méndez, Yeiler Goez y Santiago Córdoba.

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Esta decisión se conoce después de una temporada marcada por las dificultades deportivas, económicas e institucionales que atravesó el Deportivo Pasto. Durante el año, el equipo vivió una crisis por los retrasos en los pagos salariales y los aportes a seguridad social, situación que incluso llevó al plantel profesional a entrar en paro y disputar algunos compromisos con futbolistas juveniles.

A este panorama se sumaron los cambios en el cuerpo técnico y los movimientos dirigenciales que experimentó la institución durante los últimos meses.

De esta manera, Deportivo Pasto comienza a preparar su proyecto deportivo para 2027, con una renovación importante de su plantilla y el desafío de superar las dificultades que marcaron su presente institucional.