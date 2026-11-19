Juan Carlos Osorio se postuló públicamente para dirigir al Junior de Barranquilla. En una entrevista con el programa digital Dímelo King, el entrenador risaraldense fue consultado por el exfutbolista Orlando Berrío sobre la posibilidad de asumir el banquillo rojiblanco y no escondió su entusiasmo ante la opción de llegar a la institución.

El estratega explicó que ve en Junior una oportunidad especial dentro de su trayectoria en el fútbol colombiano. Osorio recordó que ha dirigido a varios de los equipos tradicionales del país y que, por su pasado en esas instituciones, considera complicado llegar a sus principales rivales.

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“Yo fui de Nacional, entonces muy difícil llegar al Medellín. Yo fui de Millonarios, muy difícil llegar a Santa Fe. Yo fui del América, muy difícil llegar a Cali. Pero Junior, Junior es neutral para todos”, manifestó.

La propuesta futbolística que acerca a Osorio con Junior

Más allá de su interés por llegar a Barranquilla, Osorio explicó por qué considera que su idea de juego podría identificarse con la del conjunto tiburón. Para el entrenador, Junior debe caracterizarse por una propuesta ofensiva, con iniciativa y la intención de buscar los partidos, una filosofía que, según señaló, también representa a su afición.

“Me parece que nos identificamos en que allá la propuesta tiene que ser una propuesta ofensiva, de salir a buscar todos los partidos, porque la afición juniorista de ahí, del Caribe, siente el juego de esa manera”, expresó.

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El técnico también recordó algunos referentes históricos del club, entre ellos Juan Ramón Verón y Víctor Ephanor, futbolistas que dejaron huella en diferentes épocas de la institución barranquillera.

Junior busca entrenador para afrontar el 2027

Las declaraciones de Osorio se conocen en medio de la búsqueda de un nuevo director técnico por parte de Junior, que ya confirmó la salida de Sebastián Viera y trabaja en la elección del entrenador que liderará su próximo proyecto deportivo.

Uno de los principales retos del equipo será afrontar la Copa Libertadores de 2027, además de competir por los objetivos locales. Por esta razón, la elección del nuevo cuerpo técnico será determinante para la planificación de la siguiente temporada.

Aunque Osorio manifestó abiertamente su deseo de dirigir al conjunto rojiblanco, sus declaraciones no representan una negociación confirmada ni una oferta formal por parte de la institución. Entre tanto, el uruguayo Jorge Bava también ha aparecido en diferentes reportes como uno de los candidatos para ocupar el cargo.

El último equipo que dirigió Osorio fue Remo de Brasil, del que salió en marzo de 2026. En el fútbol colombiano cuenta con experiencia al frente de Millonarios, Once Caldas, Atlético Nacional y América de Cali. Ahora, el entrenador dejó abierta la posibilidad de sumar un nuevo capítulo a su carrera, esta vez en Barranquilla.