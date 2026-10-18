Tabla de posiciones de Liga colombiana 2026-II: Así quedó tras goleadas de Nacional y Millonarios

Se disputa la fecha 15 del campeonato, la cual puede ser clave de cara a conocer equipos que podrían quedar sin posibilidades de clasificar a los cuadrangulares. La jornada comenzó este sábado 17 de octubre y terminará el martes 20 de octubre.

Vale la pena mencionar que a primer turno del sábado, Nacional y Boyacá Chicó jugaron en Tunja su partido que estaba aplazado por la fecha 1 del campeonato, pero no se pudo disputar en su momento por falta de seguridad para el encuentro.

Boyacá Chicó 1-4 Nacional

En el Estadio La Independencia, que no contó con la presencia de James Rodríguez por decisión técnica, lo empezó ganando el conjunto visitante al minuto 16. Edwin Cardona luchó un balón por la banda derecha y luego asistió al juvenil Emmanuel Benítez, quien solo dio un pase a la red para poner el 1-0.

El segundo llegó al minuto 50’. Nicolás Rodríguez, que ingresó al 46’ al terreno de juego, dejó habilitado a Cardona, quien definió casi que a puerta vacía.

Luego descontó Juan Díaz de penal para Chicó. La falta la cometió Milton Casco sobre Isaac Camargo. Dos minutos después, convirtió Andrés Sarmiento a pase de José Escorcia y repitió al 90+1’ luego de una asistencia de Kevin Parra.

Nacional llegó a 26 puntos en 12 partidos jugados, quedando más cerca de lograr la clasificación a cuadrangulares. Chicó, por su parte, quedó con 12 unidades en el puesto 15.

Millonarios 4-1 Jaguares

En el regreso del fútbol al estadio El Campín, el conjunto Embajador volvió a sumar tres puntos luego de tres empates consecutivos y una eliminación de la Copa Colombia contra Barranquilla F.C.

Luego de varios avisos sobre la portería de Franklin Mosquera, se abrió el marcador al minuto 34. Leonardo Castro habilitó ab y este definió en un mano a mano con el arquero.

Seis minutos más tarde llegó el segundo. Juan Guillermo Cuadrado puso un gran pase para Daniel Ruiz, quien entró al área y luego dejó atrás para la llegada de Leonardo Castro, quien solo tuvo que empujarla.

Pero el descuento de Jaguares no tardó en llegar. Fue un golazo del argentino Cristian ‘Jopito’ Ávarez, quien cobró un tiro libre con categoría y dejó sin respuesta al arquero Javier Burrai al 45+1′.

El tercero de Millonarios llegó en el segundo tiempo. Gran habilitación de Mackalister Silva por la derecha que le termina quedando a Leonardo Castro, para luego enviar un balón al área chica y conectar con Andrey Estupiñán. El goleador cabeceó sin marca y selló su doblete.

El cuarto fue un golazo para el Embajador. Nuevamente la inició Mackalister Silva, quien descargó hacia la izquierda para la aparición de Juan Guillermo Cuadrado, quien de primera intención asistió a Daniel Ruiz y este remató al arco para poner el 4-1.

Otros partidos de la fecha 15

Sábado 17 de octubre

- Medellín vs. Once Caldas / 8:10 p.m.

Domingo 18 de octubre

- Águilas Doradas vs. Tolima / 2:00 p.m.

- Atlético Bucaramanga vs. América / 4:00 p.m.

- Llaneros vs. Santa Fe / 6:05 p.m.

- Deportivo Cali vs. Junior / 8:10 p.m.

Lunes 19 de octubre

- Deportivo Pasto vs. Alianza / 8:05 p.m.

Martes 20 de octubre

- Pereira vs. Chicó / 4:30 p.m.

- Inter Bogotá vs. Fortaleza / 6:15 p.m.

- Cúcuta vs. Nacional / 6:30 p.m.

Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana