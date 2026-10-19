Cuáles son los números para llamar a Nequi en 2026: Canales oficiales de atención actualizados

Nequi es una de las billeteras digitales más conocidas en el país, siendo una, también, de las más usadas por los colombianos. Esto hace que cada uno de ellos, a la hora de necesitar alguna solución por parte de la plataforma, busque los canales oficiales para poder tramitar las solicitudes.

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De hecho, la misma plataforma anunció que desde el 1 de septiembre, tras el inicio de operaciones de Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, sus canales de atención no fueron modificados.

Por ello, en Caracol Radio le contamos cuáles son todos los medios por medio de los cuales usted puede comunicarse con Nequi en caso de necesitar alguna solución.

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¿Cuáles son los canales de atención de Nequi en 2026?

Lo primero que se debe aclarar es que el pasado 1 de septiembre inició la operación de Nequi S.A. Compañía de Financiamiento. Esto no es más que una entidad financiera en Colombia que opera como una empresa independiente.

Lo anterior porque antes Nequi funcionaba como una unidad de negocio de Bancolombia.

Sin embargo, la entidad resaltó que los canales de atención para el usuario no se modificaron.

Estos son:

La línea de atención 300 600 0100.

El chat de la app y de la página web.

El WhatsApp 300 600 0100.

El Centro de Ayuda.

Aclararon que no se necesita acudir a una oficina Bancolombia para recibir información sobre Nequi.

Adicionalmente, recordaron que otros canales de atención son las redes sociales de la entidad.

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