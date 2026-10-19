TransMilenio estrenará estación en la troncal Caracas: Marly cerrará el 24 de octubre

TransMilenio anunció que el próximo 24 de octubre entrará en operación la estación definitiva Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán, ubicada sobre la avenida Caracas, entre las calles 49 y 53, en Bogotá.

Con su apertura, dejará de funcionar la estación temporal Marly, que ha servido como alternativa para los usuarios mientras avanzan las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Según la información entregada por TransMilenio, esta será la tercera estación definitiva que entra en operación en la troncal Caracas en el marco de este proyecto.

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¿Qué servicios tendrá la estación?

La nueva infraestructura contará con 18 servicios troncales, distribuidos en tres vagones, que conectarán a los pasajeros con diferentes portales y puntos de la ciudad.

La estación tiene una longitud total de 383 metros y zonas de abordaje de ocho metros de ancho. También dispone de pasarelas para facilitar el desplazamiento de los usuarios entre los vagones.

Entre sus características se encuentran puertas automáticas en las zonas de abordaje, señalización luminosa y auditiva para mejorar la accesibilidad, y un Sistema Inteligente de Transporte que permite monitorear el estado y funcionamiento de la infraestructura.

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Recomendaciones para los usuarios

Ante el cambio, TransMilenio recomienda a los pasajeros identificar el vagón en el que para su ruta, especialmente durante las horas pico, y permitir que los usuarios desciendan antes de ingresar a los buses.

También aconseja utilizar TransMiApp y billeteras digitales para recargar la tarjeta tullave y reducir las filas en las taquillas.

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