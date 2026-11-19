Este año la navidad se celebrará en Bogotá del 7 al 23 de diciembre con más de 800 actividades gratuitas que la ciudadanía podrá disfrutar. Se trata de “Érase una vez la imaginación”, la edición de este año de Navidad es Cultura 2026 que hará de los barrios, comunidades y artistas locales los protagonistas de esta navidad.

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Así las cosas, la alcaldía de Bogotá, en alianza con la secretaría de cultura y las alcaldías locales, abrió tres convocatorias para asegurarse de que las agrupaciones, organizaciones culturales y artistas se vinculen a la programación.

“La Navidad es cultura en Bogotá. Por eso, la alcaldía mayor de Bogotá convoca a todos los artistas locales para que participen en estas convocatorias y le demuestren a la ciudad e inunden con su talento a todos los visitantes que llegan en esta época decembrina que ya se acerca”, compartió Ana María Boada, subsecretaria de gobernanza de la secretaría de cultura de Bogotá.

Noches Mágicas

Esta primera convocatoria seleccionará a 31 propuestas artísticas provenientes de La Candelaria, Santa Fe, Tunjuelito y Usaquén exclusivamente, y estará abierta hasta el 23 de noviembre. Se buscan espectáculos que prioricen la música y las artes escénicas, que vinculen el teatro, clown, títeres, danza y circo.

Las propuestas deben ser interdisciplinarias, aptas para compartir con toda la familia y las seleccionadas recibirán reconocimientos económicos de entre $2.500.000 y $7.500.000.

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Gran Desfile Inaugural de Navidad- Macondo

El desfile inaugural de esta temporada navideña se inspira en el universo de Gabriel García Márquez y tendrá lugar el próximo 7 de diciembre. Se buscan comparsas, bandas músico-marciales y batucadas, de las cuales se seleccionarán 13 propuestas que serán reconocidas individualmente con 20 millones de pesos. La convocatoria para quienes deseen hacer parte de este desfile estará abierta hasta el 20 de noviembre.

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Santa Fe Actúa y Tunjuelito Actúa

Para estas dos celebraciones se buscan propuestas para realizar intervenciones artísticas en el espacio público que concienticen sobre la cultura ciudadana.

Se seleccionarán nueve propuestas que llegarán a parques, plazas y corredores de las localidades. Además recibirán 405 millones de reconocimientos económicos, seis de 50 millones de pesos para Santa Fe y tres de 35 millones para Tunjuelito. Quienes se postulen deben hacerlo con propuestas que promuevan la convivencia, el encuentro ciudadano y el cuidado de los espacios públicos hasta el 25 de noviembre.

Con todo, la secretaría de cultura busca poder impulsar la participación del sector artístico y cultural en esta navidad con Navidad es Cultura 2026:

“Queremos que esta navidad se viva en los barrios, que las calles y los espacios de encuentro se conviertan en escenarios para compartir alrededor del arte y la cultura. La navidad también se construye desde los barrios, con la creatividad y la participación de su gente.”