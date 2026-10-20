Reapareció Ricardo Orrego tras imputación de cargos: le pidió perdón a su familia

Luego de siete meses del escándalo por presunto acoso sexual reapareció el periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda, quien reconoció que esta situación afectó a su familia y su reputación.

“En medio de esta tormenta ha sido y será mi familia la prioridad”, dijo al pedirle perdón a su esposa e hijos.

Aseguró que se defenderá en los estrados judiciales y no en medios o en redes sociales.

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