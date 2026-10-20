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20 oct 2026 Actualizado 00:58

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Justicia

Reapareció Ricardo Orrego tras imputación de cargos: le pidió perdón a su familia

Ricardo Orrego. Foto: Video redes sociales

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Luego de siete meses del escándalo por presunto acoso sexual reapareció el periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda, quien reconoció que esta situación afectó a su familia y su reputación.

“En medio de esta tormenta ha sido y será mi familia la prioridad”, dijo al pedirle perdón a su esposa e hijos.

Aseguró que se defenderá en los estrados judiciales y no en medios o en redes sociales.

En desarrollo...

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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