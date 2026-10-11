Internet a medias: programas de Petro dejaron sin conectar a más de 77.000 hogares

Dos de los programas más importantes de conectividad del gobierno Petro, a un mes de vencerse sus plazos, no habían cumplido sus metas (ConectiVIDAd y Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad). Según respuesta del Ministerio de las TIC a Caracol Radio, a junio de 2026 más de 77 mil hogares de estratos 1 y 2 que debían quedar con internet no habían sido conectados.

🏠 Familias pobres conectadas de las prometidas: 6 de cada 10

📡 Familias con redes comunitarias de las prometidas: 4 de cada 10

🏫 Escuelas del campo prometidas en la subasta 5G con internet: 4 de cada 10

Fuente: Ministerio de las TIC, datos a junio de 2026.

Lo prometido vs. lo cumplido

Programa Prometido Cumplido Faltó Internet para familias pobres (ConectiVIDAd) 135.168 familias 84.434 (62 %) 50.734 familias Redes comunitarias (Juntas de Internet) 520 redes / 45.521 familias 299 redes / 18.418 familias (40 %) 221 redes / 27.103 familias Escuelas del campo (subasta 5G) 1.052 escuelas 413 (39 %) 639 escuelas Internet gratis temporal (Líneas de Fomento) 20.731 familias Se les acabó el servicio gratis Ahora deben pagar

Los casos más graves

Departamento Programa Prometido Cumplido Antioquia Internet para familias pobres 9.040 familias 723 Arauca Redes comunitarias 43 redes 0 Guaviare Redes comunitarias 14 redes 0 La Guajira Escuelas del campo (subasta 5G) 12 escuelas 0 Magdalena Escuelas del campo (subasta 5G) 10 escuelas 0

Fuente: Ministerio de las TIC, respuesta a derecho de petición de Caracol Radio. Datos a junio de 2026.

¿Cuáles son los programas?

1- ConectiVIDAd es uno de los programas a cargo de la empresa InterNexa, la cual estaba encargada de llevar internet a 135.168 hogares en 11 departamentos antes de julio de 2026, pero a junio solo había conectado 84.434. El caso más llamativo es Antioquia, donde se debía conectar a 9.040 hogares, pero solo se conectaron 723.

En lo que tiene que ver con las Juntas de Internet, donde se buscaba que las comunidades montaran y administraran su propia red, el programa terminaba el 31 de julio y a junio tenía 299 de las 520 redes prometidas. Y en Arauca no se había creado ninguna de las 43 previstas.

De 1.052 escuelas rurales, cifra que los operadores de telefonía se habían comprometido a conectar después de la subasta 5G, solo 413 tienen internet por este proyecto. En departamentos como La Guajira y Magdalena no funciona ninguna de las previstas.

2- En lo que se refiere al internet gratis, 20.731 hogares de bajos recursos lo recibieron por seis meses, pero ya no lo tienen. El Ministerio de las TIC señala que la continuidad del servicio “queda sujeta a la decisión y gestión comercial de cada beneficiario con su respectivo operador”, es decir, quien quiera continuar con el servicio debe pagar.

3- El contexto.

Según cifras del DANE, mencionadas por el Ministerio, el 56,9 % de los hogares rurales del país tenía internet en 2025, lo que quiere decir que cuatro de cada diez siguen sin conexión.