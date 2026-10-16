Novedades musicales de octubre: Ryan Castro, Enzo Y Alejandro Saavedra y más

Como cada viernes, los artistas nacionales e internacionales presentan sus novedades musicales en diferentes plataformas para deleitar a sus seguidores. Ellos pueden ir acompañados con videos musicales o solo el audio del tema. Aquí le mostramos algunas de estas nuevas canciones:

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Novedades musicales:

Ryan Castro reinterpreta el clásico de la salsa “lluvia” junto a Eddie Santiago:

El artista colombiano y dos veces nominado al Latin GRAMMY, Ryan Castro, une fuerzas con la leyenda de la salsa puertorriqueña Eddie Santiago, para presentar “Lluvia (Awoo)”, una nueva versión del icónico éxito de Santiago de 1986, “Lluvia.” Esta colaboración le da nueva vida a uno de los temas más reconocidos de la salsa romántica, fusionando la esencia de la versión original con el característico sonido urbano de Castro.

Alexi & Los Tiernos del Vallenato - “No fue mi error”

Después de la respuesta del público durante su visita a Estados Unidos en abril, Alexi & Los Tiernos del Vallenato anuncian una nueva gira por territorio estadounidense con la que recorrerán cinco importantes ciudades: Orlando, Miami, Nueva York, Boston y Los Ángeles.

Uno de los principales referentes que generó esa conexión con el público es “No Fue Mi Error”, canción original incluida en el álbum Pensando en Ti, cuyo video oficial supera los 39 millones de reproducciones. El tema se ha consolidado como una de las producciones más representativas de la agrupación y fue uno de los protagonistas de la respuesta del público durante su recorrido por Florida en abril.

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Danny Espinoza presenta “Quién Dijo Miedo”, una canción para esas noches en las que todo puede pasar

Una canción de música popular con esencia ranchera que llega con una historia tan espontánea como su intérprete. La canción nació a partir de una experiencia real. Uno de los compositores, que no suele tomar, terminó compartiendo unos tragos con el equipo de músicos -del que también hacía parte Danny Espinoza- durante el campamento y, en medio de la conversación, apareció una frase que resumía perfectamente el momento: “cuando uno ya está prendido, deja de pensar tanto en las consecuencias y simplemente se atreve. ¿Quién dijo miedo?”.

Enzo y Alejandro Saavedra convierten el amor, la tusa y las historias de una noche en ‘del amor y otras adicciones’

Lo que comenzó como una enemistad terminó convirtiéndose en ‘Del Amor y Otras Adicciones’, un proyecto que reúne ocho historias inspiradas en experiencias reales de los artistas y de los seis amigos que participaron en su creación. El EP se mueve entre el pop urbano, afro, reguetón, merenguetón, composiciones vallenatas y baladas urbanas, y está pensado para escucharse de principio a fin, siguiendo el recorrido emocional de una noche.

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