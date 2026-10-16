Este jueves se reveló el título de la nueva película de la franquicia de “La momia”.

¿Cuál es el nombre?

“La momia: El libro de los muertos” es la cuarta entrega de la saga y una secuela directa de “La momia” de 1999.

¿Volverán los actores originales?

Los actores Brendan Fraser y Rachel Weisz retoman sus papeles como Rick y Evie O’Connell, junto a un reparto que incluye a John Hannah, Michael Johnston, Numan Acar, Kevin J. O’Connor y Oded Fehr.

Lea también: El formato Niche Sinfónico regresará con un nuevo concierto en 2027: ¿Cuándo y dónde se presentará?

¿Cuándo se estrenará?

Aún no se han revelado detalles sobre la trama de la película que se estrenará en los cines el 15 de octubre de 2027.

Franquicia de “La momia”

Los actores compartieron pantalla por primera vez en el éxito de taquilla de 1999 “La momia”, que sigue a un buscador de tesoros que despierta accidentalmente a un sacerdote egipcio maldito con poderes sobrenaturales.

Esta nueva versión de uno de los clásicos de monstruos de Universal dio lugar a dos secuelas: “La momia regresa” y “La momia: La tumba del Emperador Dragón”, y “El rey Escorpión”, protagonizado por Dwayne Johnson.

Si bien Fraser participó tanto en “La momia regresa” como en “La tumba del Emperador Dragón”, Weisz no formó parte de la tercera entrega de la saga.

Le puede interesar: Ricardo Arjona le regaló un carro al hombre que inspiró su canción “Historia de taxi”: Vea el video

¿Quiénes estarán a cargo de la nueva entrega?

Los cineastas Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, más conocidos por haber revitalizado la franquicia “Scream” en 2022, dirigirán esta nueva entrega.

Basado en un guión de David Coggeshall, conocido por “La huérfana: el origen”.

Sean Daniel ejercerá como productor de esta cuarta entrega, tras haber participado en las cinco películas anteriores de la saga, incluida la versión de 2017 protagonizada por Tom Cruise.