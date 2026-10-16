Concierto de Fonseca ahora será en el Vive Claro: ¿respetarán el ingreso a los que ya tienen boleta?

Fonseca anunció, a través de sus redes sociales, que su concierto será el sábado 24 de octubre, tal y como se había mencionado desde hace varios meses, pero ahora será en el Vive Claro.

Esto, luego de conocerse una tutela ciudadana que pide al Distrito cancelar las próximas presentaciones en el estadio El Campín por cuenta del estado de la gramilla que ha llevado a cancelar encuentros deportivos importantes.

Según Sencia, se estaba buscando la manera de aplazar o cambiar de lugar este show de Fonseca para garantizar el regreso del fútbol al estadio El Campín.

Ante esto, Óscar Pinzón, CEO de la productora Stage Eventos y Producciones, promotora del concierto de Fonseca, pasó por los micrófonos de 6AM W con Julio Sánchez Cristo y aseguró que nunca les pidieron cancelar la presentación sino, buscar alguna solución que no afectará ni a los asistentes ni al artista.

“Estuvimos revisando la situación que se estaba presentando, la gramilla está en unas condiciones difíciles, un invierno muy fuerte en la ciudad de Bogotá, y Fonseca, que es un artista de la casa, porque él es bogotano, no quería afectar ni los partidos de fútbol ni la gramilla y por eso llegamos a un consenso con ellos de no realizar el concierto en el Estadio del Campín y nos fuimos al Vive Claro”, dijo.

De acuerdo con Pinzón, este es un escenario que presenta las mismas condiciones que el Estadio del Campín, un escenario de primera línea a nivel mundial.

Asimismo, aclaró que el cambio de lugar no tendrá ninguna afectación para los asistentes que ya tengan su boleta.

“Presentarnos Vive Claro es con las mismas condiciones, vamos a tener toda la gente de los palcos y la silletería en las mismas ubicaciones numeradas, la gente de la gradería totalmente numerada”, dijo, agregando que se tendrán pequeñas modificaciones por la configuración del Vive Claro, pero todo se va a presentar de la misma manera.

Además, afirmó que la gente del Vive Claro los recibió muy bien, ofreciendo excelentes condiciones de negocio, “y pues todo se prestó para que no sufriéramos ningún cambio significativo”.

¿Todas las personas que compraron boleta para el Campín tienen garantizado su espacio en Vive Claro?

“La gente que va a los palcos y a la silletería, ahí tenemos suficiente espacio, es más grande que lo que es el Campín, entonces no hay ningún inconveniente. Y en la gradería, la diferencia entre la gradería que teníamos aforada en el Campín con el Vive Claro, es que el Vive Claro tiene 700 cupos más. Entonces no tenemos ninguna dificultad de aforo, hemos vendido veintiséis mil ciento cincuenta boletas y contamos con un aforo de veintisiete mil personas”, dijo.